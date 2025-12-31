برابوس تطلق "الصاروخ" Rocket 1000 الجديد

أودي تكشف عن تصميم سيارتها استعدادًا لظهورها الأول في فورمولا-1

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة برابوس عن إطلاق سيارتها Rocket 1000 المعدلة، التي تقوم على أساس السيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن الصاروخ Rocket 1000 الجديد ينطلق بقوة 1000 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 1820 نيوتن متر، في حين تصل السرعة القصوى إلى316 كلم/س، وذلك بفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك V8 بسعة 4.0 لتر مع المحرك الكهربائي. وبشكل قياسي يولد هذا النظام الهجين Plug-in قوة843 حصانا مع عزم دوران يبلغ 1400 نيوتن متر.

ولتتماشى هذه القوة مع الأداء، قامت برابوس بإعادة تصميم الشاسيه بالكامل وتركيب مكابح جديدة، وتزويد السيارة بـإطارات فائقة وعجلات ألومنيوم خفيفة.

ويتضمن التصميم الخارجي حزمة من الكربون الشفاف مع شعارات متعددة وفتحات تهوية وجناح خلفي، وذلك ضمن تصميم حاد يجذب الأنظار.

أما المقصورة الداخلية فتكتسي بجلد أسود مع خيوط حياكة زرقاء، مع مسند رأس يزدان بشعار برابوس، بالإضافة إلى مقود من الكربون وشعار برابوس كبير في أماكن متعددة.