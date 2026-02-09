إعلان

هاميلتون أسطورة السرعة يكشف علاقته بكيم كارداشيان في ليلة السوبر بول.. صور

كتب : مصراوي

02:56 م 09/02/2026 تعديل في 02:58 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    لويس هاميلتون وكيم كارداشيان

لوس أنجليس - (د ب أ):

أنهى البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 سبع مرات من قبل وسيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان شهوراً من التكهنات والشائعات، بتأكيد علاقتهما العاطفية رسمياً من خلال ظهورهما معاً في ملعب "ليفايس" بمدينة سان فرانسيسكو.

وجاء هذا الظهور العلني الأول للثنائي خلال نهائي سوبر بول، في المباراة التي شهدت فوز سياتل سي هوكس على نيو إنجلاند باتريوتس، حيث خطف الثنائي الأنظار من أحداث المباراة بمجرد وصولهما معاً إلى المدرجات، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هاميلتون البالغ من العمر 41 عاماً وكارداشيان البالغة من العمر 45 عاماً، قررا البدء في "استكشاف علاقة عاطفية" بعد سنوات طويلة من الصداقة المتينة التي جمعتهما، حيث يعود لقاؤهما الأول إلى عام 2014 خلال حفل جوائز "رجل العام" من مجلة "جي كيو" في لندن.

ونقلت مجلة "بيبول" عن مصدر مطلع قوله، أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت الثنائي في باريس ولندن لم تكن مجرد اجتماعات عابرة، مؤكداً أن "موعد باريس كان لقاءً رومانسياً بامتياز".

كما نقل برنامج "إنترتينمنت تونايت" في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مصدر مطلع قوله إن الصديقين القديمين قررا منح علاقتهما فرصة للتحول إلى ارتباط رسمي، حيث أوضح قائلاً "كيم ولويس يقضيان وقتاً أطول معاً ويريان كيف تتطور الأمور بينهما. إنهما صديقان ويعرف كل منهما الآخر منذ سنوات".

ويعد هذا الارتباط هو الأبرز لكارداشيان منذ انفصالها عن بيت ديفيدسون في عام 2022، بينما يأتي في وقت يستعد فيه لويس هاميلتون لخوض تحديات جديدة في مسيرته الرياضية مع فريق فيراري.

كيم كارداشيان لويس هاميلتون فورمولا-1 سباقات السيارات

