إعلان

بعد الكشف عن سيارتها.. فيراري: نحن أقوى مع هاميلتون من أي وقت مضى

كتب : مصراوي

01:10 م 25/01/2026 تعديل في 01:37 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    SF-26
  • عرض 5 صورة
    SF-26
  • عرض 5 صورة
    SF-26
  • عرض 5 صورة
    SF-26

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فيورانو مودينيزي - (أ ب) :

أكد فريد فاسور، مدير فريق فيراري، أن الفريق أكثر تماسكا أكثر من أي وقت مضى، بعد أن قاد البريطاني لويس هاميلتون السيارة المصممة لإعادة العملاق الإيطالي إلى صدارة سباقات فورمولا 1 عقب موسم 2025 المضطرب.

كان هاميلتون يقود سيارة "إس إف-26"، على حلبة فيورانو التجريبية التابعة لفيراري في يوم شتوي بارد ورطب، لإجراء جولات تجريبية قصيرة اليوم الجمعة، قبل بداية التجارب الرسمية للموسم الجديد من فورمولا 1 الأسبوع المقبل بإسبانيا.

وقد يمنح أحد أكبر التغييرات في قوانين فورمولا 1 في التاريخ فيراري فرصة لتجاوز ما حدث في موسم 2025 الصعب، الذي فشل فيه هاميلتون وزميله شارل لوكلير في الفوز بأي سباق جائزة كبرى.

وفي موسمه الأول مع فيراري لم يصعد هاميلتون، الفائز ببطولة العالم 7 مرات، إلى منصة التتويج في أي سباق جائزة كبرى، وهو أمر غير مسبوق في مسيرته، على الرغم من فوزه بسباق سرعة.

قال فاسور: "هذه السيارة ثمرة جهد جماعي كبير، وتمثل بداية رحلة جديدة بالكامل، مبنية على مجموعة مختلفة من القواعد التي تحمل معها عددا من المجهولات، الفريق متماسك ومتحد أكثر من أي وقت مضى ونحن نتطلع إلى الموسم المقبل".

وقال هاميلتون إن تطوير سيارة "إس إف-26" كان تحديا مثيرا للاهتمام بشكل خاص، لا سيما مع تغيير القواعد التي تفرض سيارات أصغر حجما وأخف وزنا مع دور حاسم للطاقة الكهربائية.

وقال هاميلتون اليوم الجمعة: "يمثل موسم 2026 تحديا كبيرا للجميع، وربما يكون أكبر تغيير في القوانين شهدته في مسيرتي المهنية، عندما يبدأ عهد جديد، يدور كل شيء حول التطوير والنمو كفريق والمضي قدماً في الاتجاه نفسه".

وسيكون السباق الأول في الموسم الجديد هو جائزة أستراليا الكبري

اقرأ أيضًا:

بعد تخفيض بلغ 100 ألف جنيه| أسعار ومواصفات بايك X55 موديل 2026 بمصر
ديبال تواصل التوسع في السوق المصري.. إطلاق موديل جديد مطلع فبراير 2026

شانجان CS75 Plus مرشحة للانطلاق رسميًا في مصر قريبًا

فيراري فورمولا 1 SF-26 فيراري الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خدمة جديدة من السكة الحديد.. احجز الآن على عربات نوم بين القاهرة وأسوان
أخبار مصر

خدمة جديدة من السكة الحديد.. احجز الآن على عربات نوم بين القاهرة وأسوان
تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
رياضة محلية

تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
"زي القطر".. ماذا قال زاهي حواس عن محمد صلاح بمعرض الكتاب؟
أخبار مصر

"زي القطر".. ماذا قال زاهي حواس عن محمد صلاح بمعرض الكتاب؟
"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان
نصائح طبية

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو
حوادث وقضايا

مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش