بعد الكشف عن سيارتها.. فيراري: نحن أقوى مع هاميلتون من أي وقت مضى

أودي تكشف عن تصميم سيارتها استعدادًا لظهورها الأول في فورمولا-1

فيورانو مودينيزي - (أ ب) :

أكد فريد فاسور، مدير فريق فيراري، أن الفريق أكثر تماسكا أكثر من أي وقت مضى، بعد أن قاد البريطاني لويس هاميلتون السيارة المصممة لإعادة العملاق الإيطالي إلى صدارة سباقات فورمولا 1 عقب موسم 2025 المضطرب.

كان هاميلتون يقود سيارة "إس إف-26"، على حلبة فيورانو التجريبية التابعة لفيراري في يوم شتوي بارد ورطب، لإجراء جولات تجريبية قصيرة اليوم الجمعة، قبل بداية التجارب الرسمية للموسم الجديد من فورمولا 1 الأسبوع المقبل بإسبانيا.

وقد يمنح أحد أكبر التغييرات في قوانين فورمولا 1 في التاريخ فيراري فرصة لتجاوز ما حدث في موسم 2025 الصعب، الذي فشل فيه هاميلتون وزميله شارل لوكلير في الفوز بأي سباق جائزة كبرى.

وفي موسمه الأول مع فيراري لم يصعد هاميلتون، الفائز ببطولة العالم 7 مرات، إلى منصة التتويج في أي سباق جائزة كبرى، وهو أمر غير مسبوق في مسيرته، على الرغم من فوزه بسباق سرعة.

قال فاسور: "هذه السيارة ثمرة جهد جماعي كبير، وتمثل بداية رحلة جديدة بالكامل، مبنية على مجموعة مختلفة من القواعد التي تحمل معها عددا من المجهولات، الفريق متماسك ومتحد أكثر من أي وقت مضى ونحن نتطلع إلى الموسم المقبل".

وقال هاميلتون إن تطوير سيارة "إس إف-26" كان تحديا مثيرا للاهتمام بشكل خاص، لا سيما مع تغيير القواعد التي تفرض سيارات أصغر حجما وأخف وزنا مع دور حاسم للطاقة الكهربائية.

وقال هاميلتون اليوم الجمعة: "يمثل موسم 2026 تحديا كبيرا للجميع، وربما يكون أكبر تغيير في القوانين شهدته في مسيرتي المهنية، عندما يبدأ عهد جديد، يدور كل شيء حول التطوير والنمو كفريق والمضي قدماً في الاتجاه نفسه".

وسيكون السباق الأول في الموسم الجديد هو جائزة أستراليا الكبري

