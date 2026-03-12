أعلنت كلية الصيدلة جامعة القاهرة تسجيل محطة تجارب النباتات الطبية والعطرية والسامة التابعة للكلية ضمن الكود الدولي للمعشبات على موقع New York Botanical Garden (NYBG)، لتصبح معترفًا بها عالميًا تحت الاسم الدولي CUFP.

جاء ذلك تحت توجيهات الدكتور محمد سامي عبدالصادق، والدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور أحمد حسن الشافعي، والدكتور فادي محسن وكيل الكلية، وبمتابعة الدكتورة عبير علي السيد، رئيس قسم العقاقير.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، أن تسجيل المحطة ضمن الكود الدولي للمعشبات يفتح آفاقًا واسعة للتعاون العلمي مع المؤسسات والمراكز البحثية الدولية، ويسهم في دعم الدراسات المتخصصة في مجال النباتات الطبية والعطرية والسامة، بما يعزز من فرص تبادل المعرفة والخبرات، ويخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا داخل جامعة القاهرة وخارجها.

كما أكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية البحثية ودعم المشروعات العلمية المتميزة، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، ويؤكد دورها الريادي في إنتاج المعرفة وتطبيقاتها في مختلف المجالات العلمية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسن الشافعي، إن تسجيل محطة تجارب النباتات الطبية والعطرية والسامة بالكلية ضمن الكود الدولي للمعشبات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور العلمي والبحثي للكلية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن تسجيل المحطة يمثل إضافة علمية مهمة للبنية البحثية بالجامعة، حيث تعد مركزًا علميًا وبحثيًا وخدميًا يدعم العملية التعليمية والبحثية في مجالات النباتات الطبية والعطرية والسامة، ويخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة والمراكز البحثية، إلى جانب دعم التعاون العلمي مع المؤسسات البحثية محليًا ودوليًا.

جدير بالذكر أن متحف ويليام وليندا ستير للأعشاب التابع لحديقة نيويورك النباتية يُعد من أكبر المجموعات النباتية في العالم، حيث يضم أكثر من 7.8 مليون عينة من النباتات والفطريات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعزز من القيمة العلمية لتسجيل المحطة ضمن هذه القاعدة الدولية.



