أثار تقرير رقابي أمريكي انتقادات سياسية حادة داخل الولايات المتحدة بعد الكشف عن تفاصيل إنفاق البنتاجون ملايين الدولارات على سلع غذائية فاخرة، من بينها الاستاكوزا وشرائح اللحم، خلال الشهر الأخير من السنة المالية لعام 2025.

تفاصيل تقرير إنفاق البنتاجون

وكشف تحليل صادر عن منظمة الرقابة الحكومية "أوبن ذا بوكس"، عن حجم إنفاق البنتاجون بقيادة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، حيث صُرف نحو 6.9 مليون دولار على الاستاكوزا خلال شهر واحد فقط.

وجاءت هذه المصروفات ضمن موجة إنفاق قياسية بلغت 93.4 مليار دولار في سبتمبر 2025، في محاولة لاستنفاد الميزانية قبل نهاية العام المالي.

وأوضح التقرير، أن هذه المشتريات تمت في إطار القاعدة الفيدرالية المعروفة باسم "استخدمها أو اخسرها"، والتي تدفع بعض الوكالات الحكومية إلى صرف مخصصاتها بالكامل قبل نهاية السنة المالية لتجنب تعرض ميزانياتها للتخفيض في العام التالي.

سلع فاخرة في إنفاق البنتاجون

ولم تقتصر أرقام إنفاق البنتاجون على الاستاكوزا، بل شمل التقرير تفاصيل دقيقة، حيث تم صرف 15.1 مليون دولار على شرائح لحم "الريب آي"، ونحو مليوني دولار على سلطعون ألاسكا الملكي.

كذلك، تضمنت المصروفات قرابة 140 ألف دولار على الدوناتس، وأكثر من 124 ألف دولار لشراء آلات صنع الآيس كريم.

وأشار التقرير الرقابي، إلى شراء سلع فاخرة أخرى من بينها بيانو فاخر من شركة "شتاينواي آند سونز" بقيمة بلغت نحو 98 ألف دولار لمنزل تابع لسلاح الجو، إضافة إلى 225 مليون دولار على الأثاث، و5.3 مليون دولار على أجهزة من شركة "أبل".

ووصف التقرير هذه الأرقام بأنها غير مقبولة، مشيرا إلى أن الإجمالي المسجل في سبتمبر 2025 يعد الأعلى على الأقل منذ عام 2008.

انتقادات سياسية تواجه إنفاق البنتاجون

وتعرض إنفاق البنتاجون لانتقادات سياسية واسعة، حيث سخر حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم من وزير الدفاع عبر نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره محاطا بالاستاكوزا وشرائح اللحم،

وعلق نيوسوم على الصورة منتقدا صرف 93 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب في شهر واحد.

وفي سياق متصل، أعلنت النائبة الأمريكية ميلاني ستانسبري أن الكونجرس قد يفتح تحقيقا في هذه المصروفات، مؤكدة أن "الإنفاق الحكومي يجب أن يخضع لرقابة صارمة".

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع بيت هيجسيث بأن وزارته ترحب بمراجعة الإنفاق الحكومي، مشددا على ضرورة معرفة متى تنفق الأموال وإلى أين تذهب.

تأثير إنفاق البنتاجون على الصراعات

ويأتي هذا الجدل الواسع حول إنفاق البنتاجون في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة صراعا مكلفا في منطقة الشرق الأوسط.

وتتزامن هذه المصروفات مع تقديرات تشير إلى أن العمليات العسكرية ضد إيران قد تكلف الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات يوميا، مما يزيد من حجم الضغوط داخل الكونجرس لتشديد الرقابة المالية على وزارة الدفاع.

ومن المتوقع أن يعقد الكونجرس جلسات استماع خلال الفترة المقبلة لمراجعة أنماط المصروفات وإمكانية تعديل القواعد المالية المرتبطة بقاعدة "استخدمها أو اخسرها".

