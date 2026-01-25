بعد التخفيضات الأخيرة.. "مصراوي" يختبر جميع طرازات GAC الصينية

قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026

كاش باك وتخفيضات تضرب سوق السيارات.. تراجع 9 طرازات حتى 295 ألف جنيه في

تغطية - محمد جمال:

نظمت شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي لعلامة GAC التجارية، السبت، تجربة قيادة خاصة على حلبة "AutoVrooom" لجميع طرازات العلامة بمصر، والتي شملت GAC إمباو، GAC GS4 MAX، وGAC إم زووم للوقوف على مدى كفاءة السيارات في مختلف ظروف القيادة.

وأجرى "مصراوي" تجربة سريعة لسيارات GAC الصينية على حلبة "AutoVrooom"، لتقييم أداء كل واحدة منها في المنحنيات الحادة والسرعات العالية وقدرة الفرامل على التعامل مع مختلف المواقف الخطرة.

ونستعرض من خلال التقرير تقييم شامل لتجربة جميع طرازات GAC الصينية المتاحة بمصر حلبة "AutoVrooom":

GAC إمباو

تقدم GAC إمباو بفئة السيدان مدمجة الحجم، وتوفر تجربة قيادة شبابية ورياضية، مع تصميم خارجي رياضي ملفت للأنظار، وأداء محرك متجاوب يضمن تسارعًا سلسًا وسرعة تحكم جيدة في المنعطفات الحادة أثناء القيادة، يشعر السائق بالتحكم الكامل والسيطرة على الطريق، مع توجيه دقيق وثبات على السرعات العالية.

مقصورة إمباو متطور ومزودة بتقنيات حديثة تشمل شاشة لمسية مركزية وأنظمة ترفيه متقدمة، مع مقاعد داعمة تمنح راحة للرحلات القصيرة والطويلة.

خلال تجربة القيادة، قمنا باختبار السيارة في منحنيات حادة ومختلفة للوقوف على مدى ثباتها، ولاحظنا أن إمباو تتعامل مع المنحنيات والملفات القاسية بشكل سلس ودقيق، مع ثبات جيد في السرعات العالية.

كما تم اختبار الفرامل عند السرعات العالية، حيث قدمت أداء جيد بكافة الظروف التي مرت بها أثناء التجارب.

تقدم جي إيه سي إمباو الجديدة بـ3 فئات وتبدأ من 995 ألف جنيه للفئة الأولى Elegance،والفئة Premium الثانية بمليون و99 ألف جنيه، والفئة الثالثة S-Style بمليون و199 ألف جنيه.

GAC GS4 MAX

تأتي السيارة GAC GS4 MAX بتصميم عائلي بأمتياز، حيث صممت السيارة لتكون عائلية وعملية ومريحه لتلبية احتياجات السفر والرحلات الطويلة، فضلًا عن المساحات الكبيرة داخل المقصورة مع مساحات التخزين الكبير تجعلها مثالية للعائلات.

أثناء القيادة اختبرنا GS4 MAX على منحنيات حادة على الحلبة، وأظهرت ثباتًا جيدا على الرغم من أن هذا الدور لم يكن المطلوب منها، ما يعزز شعور الأمان للعائلات أثناء السفر.

كما قمنا باختبار الفرامل على السرعات العالية، ونجحت السيارة في التوقف بسرعة وكفاءة، بفضل منظومة الأمان التي زودت بها السيارة.

تتوفر جي إيه سي GS4 MAX بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و249 ألف جنيه.

GAC إم زووم

تقدم GAC إم زووم تجربة قيادة ممتعة للشباب الباحثين عن سيارة كروس أوفر صغيرة وعملية في المدن، مع تصميم خارجي شبابي ورياضي من الداخل والخارج.

اختبرنا إم زووم على منحنيات حادة ومتنوعة بحلبة "AutoVrooom" ، ولاحظنا قدرة السيارة على المناورة وخفة الحركة، ما يجعلها مثالية للقيادة داخل المدينة وخارجها.

وكذلك اختبرنا الفرامل على السرعات العالية، وأظهرت السيارة قدرة مقبولة على التوقف السريع، ما يعزز الثقة أثناء القيادة.

واكتملت التصميم الخارجي مع المقصورة الداخلية المجهزة بشاشات رقمية ونظام ترفيه متكامل، مع مقاعد مريحة وأنظمة أمان متعددة لضمان تجربة قيادة ممتعة وآمنة.

تتوفر جي إيه سي GS3 MZOOM بـ4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 920 ألف جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة الثانية Elegance سعرها مليون و29 ألف جنيه، والفئة الثالثة Premium سعرها مليون و99 ألف جنيه، والفئة الرابعة R-Style سعرها مليون و199 ألف جنيه.



اقرأ أيضًا:

تخفيضات وكاش باك تضرب السوق المصري في يناير.. تراجع 9 طرازات حتى 295 ألف جنيه

قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026

ديبال G318 REEV على أعتاب الانطلاق لأول مرة بالسوق المصري