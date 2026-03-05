جورج راسل: تصنيفي كمرشح للقب فورمولا-1 لا يغير شيئا

لندن - (د ب أ):

قال جورج راسل إن تصنيفه قبل بداية الموسم كمرشح محتمل للفوز ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 "لا يغير أي شيء بالنسبة لي" قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي يفتتح الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن السائق البريطاني، صاحب الـ28 عاما، يدخل السباق الافتتاحي للموسم في ملبورن يوم الأحد المقبل، بصفته المرشح الأبرز، حيث يتوقع أن يكون لدى فريق مرسيدس أفضلية على منافسيه ريد بول وفيراري ومكلارين.

وقال راسل إنه لم يتأثر بضوضاء ما قبل الموسم وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في ملبورن.

وقال للصحفيين :" تصنيفي كمرشح لا يغير أي شيء بالنسبة لي".

وأضاف :"بغض النظر عما سيسفر عنه سباق نهاية هذا الأسبوع، فالموسم يتكون من 24 سباقا، وهو مرهق جدا للجميع".

وأكد :" وهناك الكثير من الأشياء يمكن أن تغيير في الفترة من الآن وحتى سباق أبو ظبي".

ووجه التحية لفريقه لأنه رفع التوقعات قبل موسم 2026.

وقال :"المعنويات مختلفة بالتأكيد، لكن ذلك يعود بشكل أكبر إلى أن السيارة تقدم الأداء المتوقع منها".

وأضاف: "التطابق في البيانات جيد، ولا توجد أي مخاوف كبيرة. يبدو المحرك قويا، والحزمة ككل تبدو جيدة، ولهذا السبب المعنويات مرتفعة".

وتابع: "أزمنة اللفات بدت جيدة أيضا في الاختبارين الأولين، لكن وتيرة التطور ستكون في أقصى درجاتها خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأوضح :" هناك قدر من الغموض والحماس قبل خوض السباق الأول".