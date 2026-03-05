إعلان

جورج راسل: تصنيفي كمرشح للقب فورمولا-1 لا يغير شيئا

كتب : مصراوي

11:18 ص 05/03/2026

جورج راسل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (د ب أ):
قال جورج راسل إن تصنيفه قبل بداية الموسم كمرشح محتمل للفوز ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 "لا يغير أي شيء بالنسبة لي" قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي يفتتح الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن السائق البريطاني، صاحب الـ28 عاما، يدخل السباق الافتتاحي للموسم في ملبورن يوم الأحد المقبل، بصفته المرشح الأبرز، حيث يتوقع أن يكون لدى فريق مرسيدس أفضلية على منافسيه ريد بول وفيراري ومكلارين.

وقال راسل إنه لم يتأثر بضوضاء ما قبل الموسم وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في ملبورن.

وقال للصحفيين :" تصنيفي كمرشح لا يغير أي شيء بالنسبة لي".

وأضاف :"بغض النظر عما سيسفر عنه سباق نهاية هذا الأسبوع، فالموسم يتكون من 24 سباقا، وهو مرهق جدا للجميع".

وأكد :" وهناك الكثير من الأشياء يمكن أن تغيير في الفترة من الآن وحتى سباق أبو ظبي".

ووجه التحية لفريقه لأنه رفع التوقعات قبل موسم 2026.

وقال :"المعنويات مختلفة بالتأكيد، لكن ذلك يعود بشكل أكبر إلى أن السيارة تقدم الأداء المتوقع منها".

وأضاف: "التطابق في البيانات جيد، ولا توجد أي مخاوف كبيرة. يبدو المحرك قويا، والحزمة ككل تبدو جيدة، ولهذا السبب المعنويات مرتفعة".

وتابع: "أزمنة اللفات بدت جيدة أيضا في الاختبارين الأولين، لكن وتيرة التطور ستكون في أقصى درجاتها خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأوضح :" هناك قدر من الغموض والحماس قبل خوض السباق الأول".

جورج راسل فورمولا-1

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حادث بلبيس.. ضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بالشرقية
أخبار المحافظات

حادث بلبيس.. ضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بالشرقية
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
مصراوي ستوري

بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
صور.. تشييع جثمان زوج الفنانة نور من كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة
دراما و تليفزيون

صور.. تشييع جثمان زوج الفنانة نور من كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة
أخبار مصر

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور