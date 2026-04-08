خلال أيام.. وكيل BYD يستعد للكشف عن Atto 8 لأول مرة بالسوق المصري

تستعد شركة مان دريم، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD في السوق المصري، للكشف رسميًا عن سيارتها الجديدة BYD Atto 8، وذلك خلال فعالية خاصة تقام يوم الجمعة 17 أبريل، في خطوة جديدة لتعزيز حضور العلامة الصينية داخل قطاع السيارات الكهربائية والهجينة في مصر.

وتنتمي السيارة الجديدة لفئة SUV متوسطة إلى كبيرة الحجم، وتأتي مزودة بتقنية DM-i الهجينة القابلة للشحن (PHEV) التي تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، ما يتيح مزيجًا من الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود.



ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات BYD Atto 8 الجديدة قبل طرحها بمصر:



المحرك والأداء



تعتمد BYD Atto 8 على تقنية DM-i الهجينة التي تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، وتتوفر بإصدارين مختلفين في منظومة الدفع. الفئة الأولى تعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات FWD بقوة إجمالية تصل إلى نحو 275 حصان، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.6 ثوانٍ، بينما تبلغ سرعتها القصوى 200 كم/س. ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 8.5 لتر لكل 100 كيلومتر مع خزان وقود سعة 60 لترًا.



أما الفئة الثانية فتأتي بنظام الدفع الكلي AWD وتولد قوة إجمالية تصل إلى 530 حصانًا، ما يتيح التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.9 ثوانٍ، مع سرعة قصوى مماثلة للفئة الأولى تبلغ 200 كم/س، في حين يرتفع معدل استهلاك الوقود إلى حوالي 10 لترات لكل 100 كيلومتر.

البطارية ومدى القيادة



تعتمد السيارة على بطاريات LFP (ليثيوم حديد فوسفات)، حيث تأتي الفئة الأولى ببطارية سعة 19 كيلووات/ساعة توفر مدى قيادة كهربائيًا خالصًا يصل إلى 58 كيلومترًا، بينما يبلغ المدى الإجمالي للقيادة نحو 728 كيلومترًا وفقًا لمعيار WLTP العالمي.



أما الفئة الثانية فتعتمد على بطارية أكبر بسعة 35.6 كيلووات/ساعة، ما يسمح بمدى كهربائي خالص يصل إلى 98 كيلومترًا، في حين يبلغ المدى الإجمالي حوالي 668 كيلومترًا.

المساحات والأبعاد



تنتمي السيارة لفئة الـSUV كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها الإجمالي 5,040 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,996 مم وارتفاعها إلى 1,760 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم. وتوفر السيارة مساحة تخزين مرنة تتراوح بين 270 لترًا وتصل إلى 1,960 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، فيما يبلغ الخلوص الأرضي 165 مم.

تجهيزات الأمان



تأتي السيارة مزودة بحزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، من بينها وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، إلى جانب التحكم الديناميكي في السيارة VDC. كما تضم أنظمة مساعدة متقدمة مثل الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ AEB، ونظام مراقبة إرهاق السائق DFM ومراقبة تشتت الانتباه DDM، بالإضافة إلى مثبت سرعة تكيفي ACC، وتحذير قبل الاصطدام الأمامي والخلفي، ورصد النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية مع تفعيل الفرامل تلقائيًا عند الرجوع للخلف.



كما تشمل التجهيزات أنظمة مساعدة إضافية مثل التحكم في نزول المنحدرات HDC، ونظام منع الانقلاب RMI، فضلًا عن حساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل عملية الاصطفاف.

