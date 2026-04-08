ارتفاع أسعار سيارات فولفو بمصر.. الأرخص تبدأ الآن من 1.79 مليون جنيه

كتب : محمد جمال

12:15 م 08/04/2026 تعديل في 12:20 م
    فولفو ES90 الكهربائية الفارهة
    فولفو ES90 الكهربائية الفارهة
    فولفو XC90
    فولفو XC90
    فولفو XC90
    فولفو XC90
    فولفو XC90
    فولفو XC90

أعلنت مجموعة عز العرب أتوموتيف جروب، الوكيل المحلي لعلامة فولفو في مصر، عن زيادة أسعار جميع طرازات العلامة موديلات 2026 خلال شهر أبريل الجاري، وذلك وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة اعتبارًا من 7 أبريل 2026.

وفيما يلي الأسعار الجديدة لسيارات فولفو بعد الزيادة الأخيرة:

فولفو EX30

تتوفر السيارة فولفو EX30 موديل 2026 في السوق المصري بثلاث فئات، حيث جاءت الفئة Plus بسعر 1,790,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Ultra سعر 1,890,000 جنيه، في حين جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا Ultra Twin Motor بسعر 1,990,000 جنيه.

فولفو ES90

تقدم السيارة فولفو ES90 موديل 2026 بفئة واحدة داخل السوق المصري وهي Ultra، ويبلغ سعرها الرسمي بعد الزيادة 4,290,000 جنيه.

فولفو XC40

تطرح السيارة فولفو XC40 موديل 2026 بثلاث فئات مختلفة، حيث جاءت الفئة Essential بسعر 2,550,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Ultra Dark سعر 2,890,000 جنيه، في حين جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا Black Edition بسعر 3,050,000 جنيه.

فولفو XC60

تتوفر السيارة فولفو XC60 موديل 2026 في السوق المصري بثلاث فئات، حيث جاءت الفئة Essential بسعر 3,690,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Ultimate Dark سعر 4,100,000 جنيه، في حين جاءت الفئة Black Edition بسعر 4,250,000 جنيه.

فولفو XC90

تقدم السيارة فولفو XC90 موديل 2026 بفئة واحدة داخل السوق المصري وهي Ultra Bright، ويبلغ سعرها الرسمي بعد الزيادة 5,250,000 جنيه.

