افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مشروع تطوير منازل قرية بغداد بحي العامرية ثان، والذي نُفذ بمبادرة مجتمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

تطوير 20 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية

وتضمن التطوير إعادة تأهيل 20 منزلًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بقرية بغداد، بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه، بمتوسط 450 ألف جنيه لكل منزل، بما يضمن توفير بيئة سكنية ملائمة للأسر المستفيدة.

المحافظ يسلم المفاتيح للأهالي

وحرص المحافظ على تفقد عدد من المنازل بعد تطويرها، وتسليم مفاتيح الوحدات السكنية للأهالي، في أجواء سادها الفرح والامتنان من الأسر المستفيدة، التي أعربت عن تقديرها لهذه المبادرة.

دعم القيادة السياسية لمبادرات تحسين المعيشة

وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى توفير سكن كريم للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

مساكن كاملة التجهيز

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل إنشائيًا ومعيشيًا، إلى جانب تأثيثها وتجهيزها بالكامل، حيث جرى تزويد كل منزل بغرفة نوم وغرفة أطفال ومطبخ وانتريه، إضافة إلى أجهزة منزلية وكهربائية تشمل غسالة وبوتاجاز وثلاجة وسخان وشاشة تليفزيون، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة للأسر المستفيدة.