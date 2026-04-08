العثور على جثماني رجل ووالدته بالإسكندرية.. واتهام الابن بقتلهما

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:59 م 08/04/2026

اتهام شاب بقتل والده وجدته

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها، ، لكشف غموض واقعة العثور على جثماني رجل وسيدة داخل مسكنهما بمنطقة فيكتوريا شرق المدينة، وسط أنباء عن تورط أحد الأقارب في الحادث.

بلاغ "سوق دربالة"

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول العثور على جثمانين رجل وسيدة في شارع أرض الطنطاوي سوق دربالة، منطقة فيكتوريا نطاق قسم شرطة المنتزه أول.
وانتقلت القيادات الأمنية وضباط المباحث مصحوبين بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول مسرح الجريمة لتأمين الموقع، حيث باشر رجال البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية أعمال رفع البصمات ومعاينة مكان البلاغ، وجمع الأدلة المادية.

الابن مُتهم

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمانين يعودان لرجل وسيدة، ورجحت التحريات المبدئية أن شابًا (نجل الضحية الأول) قد يكون وراء ارتكاب الواقعة، حيث أقدم على إنهاء حياة والده وجدته في ظروف لم تتضح ملابساتها الكاملة بعد.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

جريمة دربالة الإسكندرية قسم المنتزه فيكتوريا

لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
