الزيادة تضرب أسعار جيتور T2 i-DM بعد أيام من تقديمها لأول مرة في مصر

من 50 إلى 70 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار جميع سيارات سوإيست الجديدة في مصر

في ظل الارتفاعات الحالية بأسعار العديد من السيارات الجديدة بالسوق المصري، يتجه عدد كبير من المستهلكين للبحث عن الطرازات الاقتصادية الأقل سعرًا التي تصلح للعائلات وفي مقدمتها السيارات السيدان.

وشهد السوق المصري على مدار الأسابيع الماضية موجة من الاضطراب وتذبذب الأسعار بعدما كان قد استقر لفترة تناهز العام.

لماذا ارتفعت أسعار السيارات بصورة كبيرة في مصر؟

وتأتي هذه الحالة من عدم الإستقرار نسبًة إلى الأوضاع الغير مستقرة منها الحرب بالمنطقة، وإرتفاع سعر الدولار، بالتالي إرتفاع أسعار الشحن و التأمينات مما أدى للزيادات الأخيرة هذه الفترة.

ويتجه المستهلكين حاليًا إلى الخيارات الأرخص والأكثر اعتمادية من حيث الاستهلاك وتوافر قطع الغيار، وسهولة صيانتها بسبب إرتفاع الأسعار مؤخرًا.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أرخص 5 سيارات سيدان "زيرو" بالسوق المصري:

بروتون ساجا

أصبحت تباع ساجا خلال الشهر الجاري بسعر 649.900 جنيه بدلًا من 599.900 جنيه، وبالرغم من ارتفاع أسعارها لا تزال أرخص سيارة متاحة حاليًا في السوق المصري.

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

رينو تاليانت

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر من 725,000 جنيه للفئة Evolution، فيما جاءت فئة Techno بسعر 775,000 جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT

بايك U5 Plus

تقدم السيارة بفئة Comfort بسعر 774,900 جنيه، بينما جاءت فئة Top Line بسعر 904,900 جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

هيونداي أكسنت RB

تبدأ أسعار "هيونداي أكسنت RB" موديل 2026 في السوق المصري من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

شيري أريزو 5

توفر جي بي أوتو، وكيل شيري في مصر، السيارة شيري أريزو5 موديل 2026 الفيس ليفت بعد ارتفاع أسعارها من 680 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي MT، الفئة Basic سعرها الرسمي 715 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة Comfort بسعر 755,000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

اقرأ أيضًا:

بعد اشتعال أسعار هيونداي.. تعرف على السيارة الوحيدة الناجية من الزيادات

رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة

ارتفاع أسعار أكبر سيارات بيجو الفرنسية في مصر حتى 125 ألف جنيه