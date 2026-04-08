إعلان

آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

03:55 م 08/04/2026

آيفون قابل للطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير حديثة أن شركة آبل تمضي قدما نحو إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع سلسلة آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، في خطوة قد تعيد رسم المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

تحديات وإنتاج محدود

وفقا لتقرير الصحفي التقني مارك غورمان من وكالة "بلومبرغ"، تستهدف الشركة موعد الإطلاق ذاته أو فترة قصيرة بعده، رغم التحديات التقنية المرتبطة بتطوير هذا النوع من الأجهزة.

وكانت تقارير سابقة من "Nikkei Asia" قد أشارت إلى احتمال تأجيل الهاتف بسبب صعوبات في مرحلة الاختبارات الهندسية، ما أثار تساؤلات حول جاهزية المنتج.

ورغم التعقيد الكبير في تصنيع الهواتف القابلة للطي، يتوقع أن يكون توفر الجهاز محدودا في البداية نظرا لصعوبة الإنتاج وارتفاع التكلفة.

خطوة استراتيجية لآبل في سوق الهواتف القابلة للطي

يمثل دخول "آبل" هذا السوق تحولا مهما، في ظل هيمنة شركات مثل سامسونج وعدد من الشركات الصينية على هذه الفئة خلال السنوات الماضية.

وأشارت المعلومات إلى أن "آبل" نجحت في معالجة أبرز التحديات، لا سيما جودة الشاشة ومتانتها، بالإضافة إلى تقليل ظهور ثنية الشاشة عند فتح الجهاز، وهي إحدى أبرز نقاط الضعف في الأجهزة المنافسة.

مع بقاء نحو ستة أشهر على موعد الإطلاق، فإن المؤشرات الحالية تعزز احتمالات دخول "آبل" رسميا إلى سوق الهواتف القابلة للطي في وقت أقرب من المتوقع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

