"وقود وسلاح وأجانب".. سقوط عصابة السوق السوداء بمخزن في أسوان

كتب : علاء عمران

03:58 م 08/04/2026

سقوط عصابة السوق السوداء بمخزن في أسوان

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، مالك مخزن و4 آخرين (بينهم أجانب وعامل بمحطة وقود) بتهمة حجب وتجميع 3.5 طن مواد بترولية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط بندقية آلية و4 سيارات ربع نقل "بدون لوحات" تُستخدم في عمليات التهريب فوريًا، واعترف المتهمون بتجميع المحروقات بمساعدة عامل المحطة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

السوق السوداء


كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بأسوان عن قيام صاحب مخزن بدائرة قسم أول بتجميع كميات ضخمة من الوقود وحجبها عن المواطنين، ومن جانب آخر، نجحت القوات في مداهمة الموقع وضبط المتهم وبصحبته 3 أشخاص، تبين أن اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول.

ضبط وقود وسلاح


عثرت القوات داخل المخزن على (قرابة 3.5 طن مواد بترولية معدة للبيع في السوق السوداء؛ بندقية آلية (كلاشينكوف) وعدد من الطلقات لتأمين نشاطهم الإجرامي، 4 سيارات ربع نقل بدون لوحات معدنية تُستخدم في نقل المهربات بشكل قاطع وصارم.

أمن أسوان

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بتجميع المواد البترولية بمساعدة عامل بمحطة وقود كائنة بدائرة القسم، والذي نجح أمن أسوان في ضبطه فوريًا عقب اعترافه بتسهيل حصولهم على المحروقات مقابل مبالغ مالية وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم
علاقات

براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم

رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"
محمد عدوية يروج للفيلم الوثائقي لوالده "عدوية.. سلطان أهل الهوى"
زووم

محمد عدوية يروج للفيلم الوثائقي لوالده "عدوية.. سلطان أهل الهوى"
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
شئون عربية و دولية

لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
الأعنف منذ بدء الحرب.. مشاهد من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت
شئون عربية و دولية

الأعنف منذ بدء الحرب.. مشاهد من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت

لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران