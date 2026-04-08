ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، مالك مخزن و4 آخرين (بينهم أجانب وعامل بمحطة وقود) بتهمة حجب وتجميع 3.5 طن مواد بترولية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط بندقية آلية و4 سيارات ربع نقل "بدون لوحات" تُستخدم في عمليات التهريب فوريًا، واعترف المتهمون بتجميع المحروقات بمساعدة عامل المحطة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بأسوان عن قيام صاحب مخزن بدائرة قسم أول بتجميع كميات ضخمة من الوقود وحجبها عن المواطنين، ومن جانب آخر، نجحت القوات في مداهمة الموقع وضبط المتهم وبصحبته 3 أشخاص، تبين أن اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول.

عثرت القوات داخل المخزن على (قرابة 3.5 طن مواد بترولية معدة للبيع في السوق السوداء؛ بندقية آلية (كلاشينكوف) وعدد من الطلقات لتأمين نشاطهم الإجرامي، 4 سيارات ربع نقل بدون لوحات معدنية تُستخدم في نقل المهربات بشكل قاطع وصارم.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بتجميع المواد البترولية بمساعدة عامل بمحطة وقود كائنة بدائرة القسم، والذي نجح أمن أسوان في ضبطه فوريًا عقب اعترافه بتسهيل حصولهم على المحروقات مقابل مبالغ مالية وتولت النيابة العامة التحقيق.