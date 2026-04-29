

تصنف السيارة شيفرولية N300 ضمن فئة السيارات التجارية "سيارات أكل العيش" في السوق المصري، وهي الفئة التي تشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين العاملين في مجالات النقل والتجارة والخدمات اليومية.



ويعود هذا الانتشار إلى كونها تقدم معادلة عملية تعتمد على سعر مناسب نسبيًا، ما يجعلها خيارًا شائعًا لدى الراغبين في الاعتماد على السيارة كمصدر دخل أو في إطلاق مشروعات صغيرة.



تطرح السيارة من خلال مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، تحت اسم تجاري آخر وهو “MOVE”، بفئة واحدة في السوق المحلي.

أسعار ومواصفات شيفرولية N300 في مصر:

المحرك والأداء

تعتمد شيفرولية N300 على محرك اقتصادي مكون من 4 أسطوانات بسعة 1200 سي سي، يولد قوة 85 حصانًا، مع عزم أقصى يبلغ 108 نيوتن. متر، ويرتبط بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

الأبعاد والمساحة الداخلية

تأتي السيارة بأبعاد مناسبة للاستخدام التجاري، حيث يبلغ طولها 4005 مم، والعرض 1620 مم، والارتفاع 1900 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

كما تتميز بمقصورة داخلية واسعة نسبيًا في فئتها، وتوفر إمكانية استيعاب حتى 7 إلى 8 ركاب، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 1225 لتر، ما يجعلها مناسبة لنقل الركاب أو البضائع.

الاستخدامات والتجهيزات

تصنف السيارة كواحدة من الحلول العملية في سوق “أكل العيش”، حيث تستخدم بكثرة في خدمات النقل الداخلي أو الأنشطة التجارية الصغيرة، نظرًا لاعتمادها على تصميم بسيط وتكلفة صيانة منخفضة نسبيًا، ما يجعلها خيارًا شائعًا لدى شريحة الباحثين عن دخل ثابت بسعر مناسب.

أسعار شيفرولية N300

تقدم السيارة بفئة واحدة بسعر يبلغ نحو 546.500 جنيه، ما يجعلها ضمن أرخص السيارات التجارية المتاحة حاليًا، وهو ما يعزز من انتشارها في فئة سيارات النقل الخفيف والأغراض التجارية.