مع الارتفاع المستمر في أسعار السيارات الجديدة بالسوق المصري، يتجه عدد متزايد من المستهلكين إلى سوق السيارات المستعملة بحثًا عن طرازات SUV توفر المساحات العائلية وارتفاع السيارة عن الأرض ومستويات جيدة من التجهيزات، بأسعار أقل كثيرًا من مثيلاتها الجديدة.

وتتنوع الخيارات المتاحة بين السيارات الكورية والأوروبية والصينية التي أثبتت اعتمادية جيدة وتحظى بانتشار واسع في السوق المحلي، وتبدأ أسعارها من نحو 850 ألف جنيه.

أبرز 5 سيارات SUV مستعملة متاحة في السوق المصري:

نيسان قشقاي

تعد نيسان قشقاي من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات انتشارًا في مصر، بفضل الاعتمادية الجيدة وتوافر قطع الغيار وسهولة إعادة البيع.

ويتراوح سعر نيسان قشقاي موديلات 2018 إلى 2020 في سوق المستعمل بين 900 ألف ومليون و200 ألف جنيه وفقًا للحالة والكماليات.

هيونداي توسان

تعتبر هيونداي توسان واحدة من أكثر سيارات الـSUV طلبًا بالسوق المصري، لما تقدمه من تصميم عصري ومساحات داخلية واسعة واعتمادية مرتفعة.

وتبدأ أسعار هيونداي توسان المستعملة موديلات 2017 إلى 2020 من نحو مليون جنيه وتصل إلى مليون و400 ألف جنيه.

كيا سبورتاج

نجحت كيا سبورتاج في تحقيق انتشار واسع بين المصريين خلال السنوات الماضية، بفضل التصميم الجذاب ومستويات التجهيز المرتفعة.

وتتراوح أسعار كيا سبورتاج المستعملة موديلات 2018 إلى 2021 بين مليون جنيه ومليون 450 ألف جنيه تقريبًا.

رينو كادجار

تقدم رينو كادجار قيمة جيدة مقابل السعر في سوق المستعمل، خاصة للراغبين في امتلاك سيارة SUV أوروبية بتكلفة أقل من بعض المنافسين.

وتبدأ أسعار رينو كادجار المستعملة من نحو 850 ألف جنيه وقد تصل إلى 1.15 مليون جنيه حسب الموديل والحالة.

شيري تيجو 7

تعد شيري تيجو 7 من الخيارات الصينية التي حققت انتشارًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بفضل تجهيزاتها الكثيرة وسعرها المنافس.

ويتراوح سعر شيري تيجو 7 المستعملة موديلات 2021 إلى 2023 بين 850 ألف ومليون و100 ألف جنيه تقريبًا.

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