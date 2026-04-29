تستعد شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة نيسان في السوق المصري، لتقديم سيارتها نيسان ماجنيت الجديدة كليًا خلال الأسابيع القليلة القادمة بالسوق المحلي لأول مرة.

يأتي طرح ماجنيت الجديدة كليًا الكروس أوفر الجديدة كليًا ضمن خطة الشركة لتعزيز تواجدها في فئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، والتي تشهد منافسة قوية داخل السوق المحلي.

مواصفات نيسان ماجنيت قبل طرحها بمصر رسميًا:

محرك نيسان ماجنيت



تعتمد نيسان ماجنيت على محرك 1.0 لتر تربو، بقوة 99 حصان، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر.



مساحات وأبعاد نيسان ماجنيت



وعلى مستوى الأبعاد، تأتي ماجنيت بطول 3994 مم، وعرض 1758 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات 2500 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 205 مم، فيما تصل سعة التخزين الخلفية إلى 336 لترًا، ويمكن زيادتها إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40.

وتأتي السيارة مزودة بخزان وقود سعة 40 لترًا، مع معدل استهلاك يصل إلى نحو 17.9 كم لكل لتر وفقًا لمعايير ARAI، ما يضعها ضمن السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود داخل فئتها.



تجهيزات نيسان ماجنيت



أما من الداخل، فتقدم نيسان ماجنيت مجموعة من التجهيزات تشمل نظام توجيه كهربائي، وفرامل ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب شاشة وسطية قياس 7 بوصات تدعم عرض معلومات القيادة. كما تتضمن أنظمة مساعدة للسائق مثل نظام Eco Scoring وEco Coaching لتحسين أسلوب القيادة وتقليل استهلاك الوقود.



منظومة الأمان في نيسان ماجنيت



وعلى صعيد الأمان، تعتمد السيارة على منظومة متكاملة تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام ESP للتحكم في الثبات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ما يعزز مستويات السلامة أثناء القيادة.

التصميم الخارجي لنيسان ماجنيت



ويأتي التصميم الخارجي بطابع عصري جريء مع مصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة بإطارات 195/60 R16، إلى جانب شبكة أمامية بتصميم Honeycomb ولمسات كرومية تمنح السيارة مظهرًا أكثر فخامة داخل فئتها.

