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جريمة في المقابر.. ضبط 12 متهمًا بهدم ونبش مدافن بأسيوط لإعادة بيعها (صور)

كتب : محمود عجمي

06:24 م 14/06/2026 تعديل في 09:50 م
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ألقت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط القبض على 12 شخصًا، لاتهامهم بالضلوع في واقعة هدم ونبش عدد من المقابر القديمة بمنطقة عرب المدابغ، بهدف إعادة بنائها وبيعها من جديد.

ضبط المتهمين بهدم ونبش مدافن بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشأن قيام عدد من الأشخاص بأعمال هدم وحفر داخل المقابر بالمنطقة.

تحرك أمني لموقع البلاغ

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم علي نصر، رئيس وحدة مباحث قسم أول أسيوط، مدعومة بعناصر من الشرطة السرية، إلى موقع البلاغ بمنطقة مدافن عرب المدابغ، حيث جرى استهداف مكان تواجد المتهمين، وأسفرت الحملة عن ضبط 12 شخصًا متورطين في الواقعة.

تم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف ملابساتها.

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النيابة العامة هدم مقابر مدير أمن أسيوط نبش مقابر أسيوط

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