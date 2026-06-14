علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدًا أن ما حدث كان من المفترض ألا يقع، خاصة في ظل يوم مهم يسبق التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات"، معتبرًا أن الهجوم الذي جرى كان محدودًا للغاية وغير ذي أهمية ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يعرقل هذه العملية المهمة.

وأضاف ترامب: "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة، بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف وقف إطلاق النار".

وأكد الرئيس الأمريكي، على ضرورة ألا تشن إسرائيل أي هجمات أخرى في أي مكان في لبنان.

ودعا ترامب إلى عدم قيام أي جهة أخرى، بما في ذلك حزب الله، بأي هجمات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن ما يجري قد يمثل بداية سلام طويل الأمد وجميل، داعيًا إلى الحفاظ عليه.