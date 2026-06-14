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بعد اعتمادها.. رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:20 م 14/06/2026

نتيجة الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026

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اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بمختلف المناطق الأزهرية.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين للعام الدراسي 2025/2026

جاء اعتماد النتائج بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات والتصحيح، تمهيدًا لإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على النتائج بشكل إلكتروني عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك.

نسبة نجاح الابتدائية الأزهرية تتجاوز 83%

أظهرت المؤشرات النهائية للنتائج تحقيق طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية نسبة نجاح بلغت 83.07%، في انعكاس لمستوى الأداء التعليمي والتحصيل الدراسي للطلاب خلال العام الدراسي الحالي.

71.64% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية

كما سجلت الشهادة الإعدادية الأزهرية نسبة نجاح بلغت 71.64%، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتائج رسميًا من قيادات الأزهر الشريف.

إتاحة النتائج إلكترونيًا للطلاب وأولياء الأمور

من المقرر أن يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لنتائج الأزهر، وذلك باستخدام بيانات الطالب للاطلاع على الدرجات والتفاصيل الخاصة بالنتيجة، من هنا.

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن النتائج عبر المنصة الرسمية

يتيح قطاع المعاهد الأزهرية نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة للنتائج، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية للطلاب وأسرهم.

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