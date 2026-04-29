بعد تجاوزها المليون.. 5 سيارات صينية تهدد عرش MG 5 بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

03:12 م 29/04/2026 تعديل في 03:13 م
    بايك U5 Plus الجديدة
    GAC إمباو
    شانجان إيدو
أقرت مجموعة المنصور للسيارات زيادة جديدة على أسعار إم جي 5 موديل 2026، لتقترب السيارة من حاجز المليون جنيه، وهو ما أشعل المنافسة داخل فئة السيدان الاقتصادية في السوق المصري، ودفعها للدخول في مواجهة مباشرة مع عدد من الطرازات الصينية التي تتواجد معها بنفس الفئة والشريحة السعرية.

أسعار إم جي 5

ووفقًا للقائمة الجديدة أصبحت أسعار إم جي 5 تبدأ من 925.000 جنيه بدلًا من 900.000 جنيه للفئة Comfort، بينما ارتفعت الفئة Luxury الأعلى تجهيزًا إلى 1.025.000 جنيه مقابل 1000.000 جنيه سابقًا.

ويضم التقرير التالي أبرز السيارات المنافسة لـ إم جي 5 بمصر، وأبرزها بايك U5 بلس و GAC إمباو وشانجان إيدو.

أسعار أبرز منافسي إم جي 5 موديل 2026 بمصر:

بايك U5 بلس

تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تبدأ أسعار جيلي إمجراند 2026 في مصر من 839,000 جنيه للفئة الأولى Comfort، بينما الفئة الأعلى Premium إلى 939,000 جنيه.

GAC إمباو

تظهر GAC إمباو كخيار مختلف وقوي في نفس الشريحة السعرية، وتبدأ أسعارها الرسمية من 1,075,000 جنيه للفئة Elegance ، والفئة Premium حوالي 1,189,000 جنيه، فيما سجلت الفئة S-Style الأعلى تجهيزًا سعر 1,295,000 جنيه.

شانجان إيدو


تظهر شانجان إيدو الجديدة بمصر كمنافس قوي لـ MG 5 وتبدأ أسعارها من 875 ألف جنيه للفئة Elite ، فيما سجلت الفئة Flagship نحو 925 ألف جنيه.

كايي E5


تطرح Kaiyi E5 في السوق المصري عبر ثلاث فئات، بأسعار تبدأ من 799,990 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 869,990 جنيه، وتصل إلى 939,990 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

