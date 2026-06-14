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قبل ساعات من انطلاق رحلة التجميع المحلي.. تعرف على طرازات ROX في مصر

كتب : محمد جمال

02:31 م 14/06/2026 تعديل في 02:31 م
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس
  • عرض 21 صورة
    روكس أداماس
  • عرض 21 صورة
    روكس 01 الفاخرة الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس 01 الفاخرة الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس 01 الفاخرة الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس 01 الفاخرة الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس 01 الفاخرة الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس 01 الفاخرة الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس 01 الفاخرة الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس 01 الجديدة
  • عرض 21 صورة
    روكس 01 الجديدة

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تتجه الأنظار، الأحد، صوب مؤتمر الإعلان الرسمي عن توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة عز العرب السويدي للاستثمارات (ESI) والعلامة الصينية ROX Motor، والتي سيتم بموجبها تأسيس شركة مشتركة جديدة تحت اسم "ROX ESI Egypt"، تمهيدًا لمرحلة جديدة للعلامة الصينية بالسوق المحلي.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه استثمارات قطاع السيارات في مصر، خاصة مع توجه العديد من الشركات العالمية نحو التصنيع والتجميع المحلي، ما يجعل الإعلان المرتقب أحد أبرز الأحداث المنتظرة في سوق السيارات خلال الفترة الحالية.

وقبل الإعلان الرسمي عن تفاصيل الشراكة الجديدة، نستعرض السيارات التي تقدمها علامة ROX حاليًا في السوق المصري:

ROX 01

تعد ROX 01 أولى سيارات العلامة الصينية التي تم طرحها رسميًا في مصر، وتنتمي إلى فئة الـSUV الكبيرة المزودة بتقنيات حديثة وأنظمة دفع متطورة.
وتقدم السيارة موديل 2026 بسعر رسمي يبدأ من 3,500,000 جنيه للفئة Family، بينما يبلغ سعر الفئة Aviation نحو 3,585,000 جنيه.

ROX Adamas

كما تقدم العلامة الصينية طراز ROX Adamas الذي يتوفر بخيارين للمقصورة الداخلية، أحدهما بـ7 مقاعد والآخر بـ6 مقاعد.

ويبدأ السعر الرسمي للسيارة من 3.850 مليون جنيه للفئة ذات السبعة مقاعد، فيما تصل الفئة ذات الستة مقاعد إلى 3.950 مليون جنيه.

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