تويوتا تستعد لطرح سياراتها الكهربائية رسميًا في مصر منتصف مايو المقبل

كتب : محمد جمال

01:03 م 30/04/2026 تعديل في 01:03 م
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ4X Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ4X Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ4X Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ4X Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ4X Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ4X Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ4X Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ3
  • عرض 16 صورة
    تويوتا BZ3 
  • عرض 16 صورة
    تويوتا BZ3 
  • عرض 16 صورة
    تويوتا BZ3 
  • عرض 16 صورة
    تويوتا BZ3 
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ7
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ7
  • عرض 16 صورة
    تويوتا bZ7

تستعد شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة تويوتا اليابانية بمصر، لطرح سياراتها الكهربائية بشكل رسمي يوم 13 مايو من الشهر القادم، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو دعم سوق السيارات الكهربائية داخل السوق المصري، خاصة مع تزايد الطلب على هذا النوع من السيارات خلال الفترة الأخيرة.

ومع هذا الإعلان، يزداد تساؤل العديد من المواطنين حول أبرز الطرازات المتوقع طرحها قريبًا لأول مرة في مصر، ومن بينها bZ4X وbZ3 وbZ7 الكهربائية.

مواصفات سيارات تويوتا عالميًا:

تويوتا bZ4X

تقدم تويوتا bZ4X الـ SUV الكهربائية ببطارية 71.4 كيلو وات، وتتوفر بنظامي دفع أمامي أو دفع رباعي حسب الفئة، بقوة تصل إلى 204 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 160 كم/س، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، ويصل مدى القيادة بنظام الدفع الأمامي 516 كم بينما تصل نسخة الدفع الرباعي إلى 470 كم.

تأتي تويوتا bZ4X الكهربائية بطول 4690 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1650 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2850 مم.

تويوتا bZ3

تعتمد تويوتا bZ3 الجديدة على محرك كهربائي بقوة 245 حصان، وعزم دوران 303 نيوتن·متر، كما تتوفر بنسخة بقوة 184 حصان وبصل مدى السير الخاص بها إلى 616 كيلومترًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 160 كم/س.

تأتي bZ3 السيدان الكهربائية بطول 4,725 مم، وعرض 1,835 مم، وارتفاع 1,475 مم، وقاعدة العجلات 2,880 مم.

تويوتا bZ7

تعتمد تويوتا bZ7 السيدان الكهربائية على محرك كهربائي بقوة 278 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

تأتي bZ7 بأبعاد خارجية مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 5,130 مم، وعرضها 1,965 مم، وارتفاعها 1,506 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,020 مم.

