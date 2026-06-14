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أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن طرج السيارة تيجو 8 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2027 رسميًا في السوق المحلي، وذلك بزيادة تقدر بـ15.000 جنيه مقارنة بأسعار النسخة السابقة.

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2027 في مصر

ووفق المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية بمصر، تقدم شيري تيجو 8 الجديدة بأسعار تبدأ من 1.170.000 جنيه للفئة Comfort سباعية المقاعد، والفئة Luxury خماسية المقاعد سعرها الرسمي 1.230.000 جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة Luxury سباعية المقاعد 1.270.000 جنيه.

محرك وأبعاد شيري تيجو 8 الجديدة

تعتمد شيري تيجو 8 الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر على محرك تربو رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة.

يتصل محرك سيارة شيري الجديدة بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 نقلات، وتستهلك السيارة في المتوسط 7.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س.

تأتي شيري تيجو 8 التي تحمل شعار "صنع في مصر" بطول 4.700 مم، عرض 1.860 مم، 1.746 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.710 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

وسائل أمان شيري تيجو 8 موديل 2027

زودت شيري تيجو 8، بعدد من أنظمة السلامة والأمان في مقدمتها 6 وسائد هوائية نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، نظام الفرامل المساعدة BA، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP.

تمتلك السيارة أيضًا نظام HDC للحفاظ على ثبات السيارة في حاله الهبوط من المنحدرات، كما زودت السيارة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، كاميرا بزاوية 360 درجة.

وسائل الراحة والرفاهية في شيري تيجو 8

سيارة شيري، زودت بشاشة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا، تكييف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية.

كما تأتي السيارة بمقعد كهربائي للسائق يمكن التحكم به في 6 اتجاهات مختلفة، وخاصية تسخين المقاعد الأمامية، وإضاءة داخلية من 7 ألوان مختلفة.

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