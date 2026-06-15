رغم خسارته أمام المكسيك بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، دخل منتخب جنوب أفريقيا تاريخ البطولة من زاوية مختلفة، بعدما أصبح أول منتخب يظهر باستخدام تقنية التبريد الجديدة التي طورتها شركة أديداس تحت اسم "كليما كول"، بهدف مساعدة اللاعبين على مواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

وظهرت التقنية الجديدة قبل انطلاق المباراة، حيث ارتدى لاعبو جنوب أفريقيا نظام تبريد خاص يتكون من ثلاث قطع صممت خصيصًا للمساعدة على خفض حرارة الجسم قبل النزول إلى أرض الملعب.

ويعد العنصر الأساسي في النظام الجديد هو سترة تبريد تحتوي على مادة هلامية يتم تجميدها قبل الاستخدام، وعند ارتدائها تبدأ هذه المادة في الذوبان تدريجيًا، ما يساهم في خفض درجة حرارة الجزء العلوي من جسم اللاعب خلال فترة الإحماء والاستعداد للمباراة.

كما يتضمن النظام جاكيتًا خارجيًا صمم خصيصًا لمنع تسرب الهواء البارد، حيث يعمل كغلاف للسترة المبردة من أجل تعزيز تأثير التبريد والحفاظ على أكبر قدر ممكن من البرودة داخل الجسم.

وبحسب البيانات الخاصة بالتقنية الجديدة، فإن استخدام النظام يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم بنحو نصف درجة مئوية، بينما يمكن أن تنخفض درجة حرارة الجلد إلى 13 درجة مئوية، وهو ما يمنح اللاعبين أفضلية في التعامل مع الأجواء الحارة قبل بداية المباريات.

وتستند تقنية "كليما كول" إلى تكنولوجيا مستخدمة في سباقات الفورمولا 1، حيث صممت في الأصل للمساعدة على خفض درجات حرارة السائقين داخل السيارات خلال السباقات، قبل أن تقوم أديداس بتطويرها وتعديلها لتناسب متطلبات لاعبي كرة القدم.

ومن المنتظر أن تظهر التقنية الجديدة مع منتخبات أخرى ترتبط بعقود رعاية مع أديداس خلال منافسات كأس العالم 2026، وفي مقدمتها ألمانيا وإسبانيا، في إطار سعي الشركات الرياضية لتوفير أفضل وسائل الاستشفاء والتبريد للاعبين خلال البطولة.

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