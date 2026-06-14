قالت القناة 12 العبرية، إن وتيرة التقدم الإيجابي في مسار المباحثات تسارعت عقب موجة التصعيد التي شهدتها الساعات الماضية والغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت القناة العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقدم المحرز نحو التوقيع على الاتفاق مع إيران مساء الأحد.

واستغلت إدارة ترامب هذا الوضع لربط مسار المفاوضات الرامية لتوقيع المذكرة بجهود خفض احتمالات حدوث تصعيد عسكري إضافي في المنطقة.

وتهدف واشنطن من وراء ذلك إلى ثني إيران عن توجيه أي ضربات عسكرية نحو إسرائيل مقابل الحصول على حزمة من الامتيازات والتسهيلات المختلفة.

ووفق الخطة الأمريكية المقترحة فمن المقرر أن تحصل إيران على تسهيلات وإعفاءات متنوعة تشمل تدفقات مالية ومزايا اقتصادية تضمن استقرار الأوضاع.

امتيازات اقتصادية في اتفاق أمريكا وإيران

وأفات القناة العبرية، أن الإدارة الأمريكية تعرض ضمن بنود المذكرة فتح فوري للحصار المفروض على مضيق هرمز، بدلا من آلية الفتح التدريجي التي كانت مقررة سابقا.

ويأتي هذا العرض شريطة التوقيع على المذكرة والتزام إيران بوقف كامل لإطلاق النار في كافة الجبهات المشتعلة.

ورصدت الدوائر السياسية أن هذا التحول في الموقف الأمريكي يهدف إلى تسريع الوصول إلى صيغة نهائية تضمن هدوء العمليات القتالية.

وتتضمن الحزمة الاقتصادية المقترحة إجراءات تضمن لإيران الاستفادة من مواردها المالية المجمدة بشكل أسرع مما كان مطروحا في جولات التفاوض السابقة.

تقدم ملموس نحو توقيع اتفاق أمريكا وإيران

أكد مسؤولون إسرائيليون كبار تحقيق تقدم جوهري وملموس خلال الساعات القليلة الماضية بين إيران والولايات المتحدة تمهيدا لإتمام الاتفاق بشكل رسمي.

وصرح المسؤولون الإسرائيليون قائلين: "لقد رصدنا تقدما حقيقيا وملموسا بين طهران وواشنطن في الساعات الأخيرة نحو التوقيع الفعلي على الاتفاق". وتعكس هذه التصريحات حجم الجدية في الوصول إلى تفاهمات نهائية تنهي حالة التوتر القائمة وتضع خارطة طريق جديدة للعلاقات في المنطقة.