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حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا دراميًا في الدقائق الأخيرة علي نظيره منتخب الإكوادور، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026.

تشكيل الإكوادور لمواجهة كوت ديفوار:

حراسة المرمى: جاليندر.

خط الدفاع: أوردونيز - باتشو - هينكابي.

خط الوسط: ميندا - فرانكو - كايسيدو - فيتي.

الهجوم: بلاتا - فالينسيا - يبواه.

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة الإكوادور:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: غيسلان كونان، إيمانويل أجبادو، ويلفريد سينجو، جيلا دوي.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: بازومانا توريه، يان ديوماندي، سيب إيلي واهي، نيكولاس بيبي.

متابعة مباراة كوت ديفوار والإكوادور

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: تمريرات لمنتخب الإكوادور في منتصف الملعب للاستحواذ علي الكرة

الدقيقة 3: تسديدة قوية من لاعب الإكوادور تمر بجوار مرمي كوت ديفوار

الدقيقة 5: منتخب كوت ديفوار يستعيد الكرة ويستحوذ علي الكرةب تمريرات قصيرة بمنتصف ملعبه

الدقيقة 7: منتخب كوت ديفوار يركز علي المرتدة بتمريرة طولية ترتطم بدفاع الاكوادور

الدقيقه 12: كيسيه يسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع.

الدقيقة 14: جون ييبواه راوغ دفاع المنافس ببراعة، قبل أن يطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.



الدقيقة 22: حاول يان ديوماندي تمرير كرة بينية داخل منطقة الخطورة، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعدها بنجاح.

الدقيقة 29: القائم يمنع فرصة هدف محقق لصالح منتخب الإكوادور.

الدقيقة 33: ضغط متواصل للاعبي الإكوادور لتسجيل الهدف الأول في اللقاء.

الدقيقة 35: نيكولاس بيبي يهدر فرصة هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ترتطم بالدفاع.

الدقيقة 39: خطأ لصالح الإكوادور من الجبهة اليسري والكرة تنفذ وتمر بسلام أعلي المرمي.

الدقيقو 43: بازومانا ينطلق من الجبهة اليسري لكوت ديفوار والكرة تنتهي في يد الحارس

الدقيقة 45: الحكم يضيف 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 45+2: ديوماندي يمر من الجبهة اليمني ويتحصل علي ضربة ركنية

الدقيقة 45+4: الحكم يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من المباراة

الدقيقة 47: تسديدة قوية من فالينسيا لاعب الإكوادور ترتطم بالقائم.

الدقيقة 51: سيطرة واستحواذ للاعبي منتخب كوت ديفوار

الدقيقة 57: هجمة خطيرة لصالح كوت ديفوار ودفاعات الإكوادور تبعدها.

الدقيقة 60: كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لـكن دفاع الإكوادور أبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 65: إجمالي عدد التسديدات على المرمى بين الفريقين 11 كوت ديفوار مقابل 8 الإكوادور.

الدقيقة 69: جونزالو بلاتا يسديد تسديدة صاروخية مباشرة من لـمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء في منتصف المرمى، يتصدى لها حارس المرمى.

الدقيقة 70: دقيقة راحة لشرب المياه.

الدقيقة 73: بطاقة صفراء من نصيب جاكسون بوروزو لاعب منتخب الاكوادور.

الدقيقة 78: استحواذ من لاعبي الإكوادور على الكورة في منتصف الملعب

الدقيقة 81: خطا على لاعب الإكوادور بعد تدخله العنيف على لاعب كوت ديفوار.

الدقيقة 83: تمريرة بـينية داخل منطقة الجزاء بـاتجاه جيسلان كونان، لـكن الدفاع ينجح في إبعاد الكرة.

الدقيقة 90: أماد تراوري يخطف هدف التقدم لصالح كوت ديفوار

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من الضائع

الدقيقة 93: تسديدة ضعيفة من لاعب كوت ديفوار يتصدى لها الحارس

الدقيقة 95: محولات مستمرة من لاعبي الإكوادور لكن دفاع كوت ديفوار ينجح في قطع الكرة.

الدقيقة 97: ركنية لصالح لاعبي الإكوادور

الدقيقة 98: انتهاء المباراة.