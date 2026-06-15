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تشكيلتي السويد وتونس الرسمية في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

04:18 ص 15/06/2026

منتخب تونس (2)

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كشف الجهازان الفنيان لمنتخبي السويد وتونس عن التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب "بي بي في إيه"، في إطار النسخة الحالية من المونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا، وتستمر منافساتها حتى 19 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب السويد

اعتمد جراهام بوتر، المدير الفني للمنتخب السويدي، على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: كريستوفر نوردفيلت.

خط الدفاع: جوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، إيزاك هين، جابرييل جودموندسون، ألكسندر بيرنهاردسون.

خط الوسط: بنجامين نيجرين، جيسبر كارلستروم، ياسين العياري.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، فيكتور جيوكيريس.

تشكيل منتخب تونس

من جانبه، استقر صبري لموشي، المدير الفني لنسور قرطاج، على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهيب الشامخ.

خط الدفاع: علي العبدي، منتصر الطالبي، عمر ريك، يان فاليري، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: حنبعل المجبري، راني خضيرة، إلياس السخيري، أنيس سليماني.

خط الهجوم: إلياس سعد.

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منتخب تونس كأس العالم 2026

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