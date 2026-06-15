شهدت الأيام الأولى من كأس العالم 2026 جدلًا واسعًا بسبب ظهور أعداد كبيرة من المقاعد الفارغة في بعض المباريات، رغم إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرقام حضور رسمية تؤكد اقتراب الملاعب من الامتلاء الكامل.

وكانت الشكاوى المتعلقة بأسعار التذاكر وتكاليف السفر وإجراءات التأشيرات من أبرز الموضوعات التي أثيرت قبل انطلاق البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن تنتقل هذه المناقشات إلى المدرجات مع بداية المنافسات.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك"، أنه وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن "فيفا"، فإن إجمالي الحضور في المباريات الست الأولى من البطولة كان أقل من السعة الإجمالية للملاعب بفارق 1574 مشجعًا فقط، إلا أن المشاهد التلفزيونية والصور المتداولة أظهرت واقعًا مختلفًا في بعض المباريات.

المقاعد الفارغة في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك

كانت مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك، التي أقيمت يوم 11 يونيو على ملعب أكرون في جوادالاخارا بالمكسيك، أول اختبار حقيقي لسياسة بيع التذاكر في البطولة بعد المباراة الافتتاحية للمكسيك.

وأعلن "فيفا" حضور 44 ألفًا و985 متفرجًا في المباراة، مقابل سعة رسمية للملعب تبلغ 45 ألفًا و664 مشجعًا، بفارق 679 مقعدًا فقط عن الامتلاء الكامل.

ورغم ذلك، ظهرت مساحات واسعة من المقاعد الفارغة طوال المباراة، خاصة في المدرج السفلي والمناطق المخصصة للضيافة وكبار الشخصيات.

وتعرض متوسط سعر التذكرة، الذي بلغ نحو 500 دولار، لانتقادات من الجماهير المحلية قبل انطلاق البطولة، بينما تجاوزت أسعار بعض مقاعد الضيافة 5 آلاف دولار.

وبدا التناقض واضحًا بين ما أظهرته الكاميرات وما أعلنته الأرقام الرسمية، الأمر الذي دفع وسائل إعلام إلى مطالبة "فيفا" بتوضيح طريقة احتساب الحضور الجماهيري.

ورد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتأكيد على أن الأرقام الرسمية تعتمد على عدد التذاكر التي تم مسحها إلكترونيًا وعدد الأشخاص الموجودين داخل الملعب، وليس على تقييم إشغال المقاعد في لحظة معينة أثناء المباراة.

كما أوضح أن عددًا من الجماهير ظل في الممرات والمناطق الداخلية للملعب لفترات طويلة بدلاً من الجلوس في مقاعده المخصصة للاحتماء من حرارة الجو.

مباراة قطر وسويسرا

وتكرر المشهد خلال مباراة قطر وسويسرا التي أقيمت يوم 13 يونيو على ملعب ليفاي في سانتا كلارا بالولايات المتحدة وانتهت بالتعادل 1-1.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الحضور 67 ألفًا و966 مشجعًا، مقابل سعة تصل إلى 68 ألفًا و827 متفرجًا، بفارق 861 مقعدًا فقط عن السعة الكاملة.

لكن المدرجات بدت أقل امتلاءً مما تشير إليه الأرقام، حيث ظهرت مقاعد فارغة في مختلف أنحاء الملعب، فيما ازدادت الفجوات بشكل ملحوظ خلال الشوط الثاني من المباراة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس القوية داخل الملعب المفتوح، فضّل عدد من المشجعين البقاء في المناطق الداخلية المظللة أو التواجد بالقرب من منافذ بيع الطعام والشراب والمنتجات الرسمية بدلاً من الجلوس في المدرجات.

وأشارت تقارير محلية إلى وجود أعداد كبيرة من الجماهير في الممرات الخلفية للملعب بعد فترات التوقف الخاصة بترطيب اللاعبين، وهو ما قد يفسر جزئيًا الفارق بين الأرقام الرسمية والانطباع البصري داخل المدرجات.

ورغم تمسك "فيفا" بصحة بيانات الحضور الجماهيري، فإن مشاهد المقاعد الفارغة لا تزال تثير التساؤلات خلال الأيام الأولى من البطولة، خاصة في ظل الانتقادات المستمرة المتعلقة بأسعار التذاكر وتكاليف حضور المباريات في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم.

الحضور الجماهيري في أول ست مباريات بكأس العالم