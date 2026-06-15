إعلان

اليوم.. مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة ينظم ورشة لفن الخزف

كتب : محمد لطفي

05:00 ص 15/06/2026

مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعقد مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، اليوم الإثنين ورشة فنية لفن الخزف، وذلك في إطار الورش الفنية التي تنظمها إدارة التنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية الذى يرأسه الدكتور محمود حامد.

تهدف هذه الورشة والتي تقُام في العاشرة صباح اليوم الإثنين، ولمدة ثلاث ساعات، إلى التعريف بأساسيات التشكيل بالطين باستخدام الحبال والشرائح الخزف كأحد المجالات الإبداعية، حيث يتم تنفيذ ورشة خزف للنشء تبدأ من عمر 12 عامًا.

جدير بالذكر أن الورشة تقُام بشكل مجانى، فيما يحاضر بها الفنان محمد محمود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة قطاع الفنون التشكيلية ورشة لفن الخزف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة
أخبار مصر

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة
قطعوه 10 حتت في شوالين.. قصة "ذئاب أبو النمرس" وصدمة المواجهة الأخيرة
حوادث وقضايا

قطعوه 10 حتت في شوالين.. قصة "ذئاب أبو النمرس" وصدمة المواجهة الأخيرة
قبل انطلاق الامتحانات.. تعرف على مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة
مدارس

قبل انطلاق الامتحانات.. تعرف على مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة
"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
"راجل فلاح زيي".. نصيحة من زكي عبدالفتاح لمحمد صلاح بشأن وجهته المقبلة
رياضة محلية

"راجل فلاح زيي".. نصيحة من زكي عبدالفتاح لمحمد صلاح بشأن وجهته المقبلة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

نائب وزير الخارجية الإيراني: التهديد العسكري سرّع الاتفاق مع واشنطن
ترامب يعلن إبرام الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي
باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وأمريكا