يعقد مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، اليوم الإثنين ورشة فنية لفن الخزف، وذلك في إطار الورش الفنية التي تنظمها إدارة التنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية الذى يرأسه الدكتور محمود حامد.

تهدف هذه الورشة والتي تقُام في العاشرة صباح اليوم الإثنين، ولمدة ثلاث ساعات، إلى التعريف بأساسيات التشكيل بالطين باستخدام الحبال والشرائح الخزف كأحد المجالات الإبداعية، حيث يتم تنفيذ ورشة خزف للنشء تبدأ من عمر 12 عامًا.

جدير بالذكر أن الورشة تقُام بشكل مجانى، فيما يحاضر بها الفنان محمد محمود.