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شيري تيجو 7 Pro Max تنضم إلى قائمة موديلات 2027 في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب : أيمن صبري

07:41 م 14/06/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس
  • عرض 11 صورة
    شيري تيجو 7 برو ماكس

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أطلقت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، نسخة 2027 من السيارة تيجو 7 Pro Max الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات رسميًا في السوق المحلي خلال يونيو الجاري.

أسعار شيري تيجو 7 Pro Max موديل 2027

ووفقًا للمعلن رسميًا من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تتوفر تيجو 7 برو ماكس المستوردة الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 1.320.000 جنيه للفئة Comfort الأولى، و1.420.000 جنيه للفئة Luxury الثانية الأعلى تجهيزًا.

محرك تيجو 7 برو ماكس

تعتمد شيري تيجو 7 برو ماكس على محرك رباعى الاسطوانات سعة 1500 سي سي تربو، بقوة 145 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

تأتي شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة بهيكل بطول 4.553 مم وعرض 1.862 ملم وارتفاع بواقع 1.696ملم وقاعدة عجلات بطول 2.670 ملم.

وسائل أمان شيري تيجو 7 برو ماكس

تقدم سيارة شيري الجديدة بعدد من أنظمة الراحة والأمان أبرزها وسائد هوائية وستائر جانبية وناقل حركة إلكتروني، ونظام رؤية محيطية 360 درجة؛ وزجاح كهربائي عازل للضوضاء وشاشة تحكم لمسية قياس 24.6 بوصة.

وسائل الترفيه في شيري تيجو 7 برو ماكس 2027

كما يتوفر بالسيارة الجديدة سماعات من نظام سوني الصوتي ونظام رؤية محيطية 360 درجة وشاحن لاسلكي 50 واط، وتكييف اوتوماتيك ثنائي المناطق وتبريد وتسخين للمقاعد مع امكانية تعديل الاتجاهات في 6 وضعيات للسائق و4 للراكب.

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