في الوقت الذي تشهد فيه العديد من القرى طفرة في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، لا تزال قرية التل الزوكي التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج تنتظر نصيبها من التنمية، حيث يعيش أكثر من 8 آلاف مواطن وسط معاناة يومية بسبب نقص عدد من الخدمات الحيوية التي أصبحت من أساسيات الحياة.

تمتد القرية على زمام زراعي يقدر بنحو 1400 فدان، ويعتمد معظم سكانها على الزراعة والأعمال الحرة والوظائف الحكومية، إلا أن الأهالي يؤكدون أن واقع الخدمات لا يتناسب مع حجم القرية أو عدد سكانها، مطالبين الجهات المختصة والمسؤولين بالتدخل لإنهاء سنوات من المعاناة.

قرية التل الزوكي

يأتي مشروع الصرف الصحي على رأس مطالب الأهالي، إذ لا تزال القرية تعتمد على وسائل بديلة للتخلص من المياه، وهو ما يسبب أعباء مالية متكررة على الأسر، فضلًا عن المخاوف البيئية والصحية المتزايدة. ويؤكد الأهالي أن تنفيذ المشروع لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة لتحسين جودة الحياة وحماية الصحة العامة.

قرية التل الزوكي بدون خدمات

ورغم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من القرى والمراكز، ما زالت التل الزوكي خارج نطاق الخدمة، رغم تركيب توصيلات الغاز بعدد كبير من المنازل. ويجبر ذلك الأهالي على الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز وما يصاحبها من أعباء مالية ومشكلات في التوفير، خاصة خلال فصل الشتاء، مطالبين بسرعة إدخال الخدمة للتخفيف من الأعباء المعيشية.

وتتمثل إحدى أبرز المشكلات في عدم وجود ماكينة صراف آلي (ATM) داخل القرية، ما يضطر الموظفين وأصحاب المعاشات إلى الانتقال لمسافات طويلة إلى القرى المجاورة أو المدينة لصرف مستحقاتهم أو إجراء المعاملات البنكية، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا خاصة على كبار السن.

ويؤكد أهالي التل الزوكي أن مطالبهم لا تتجاوز الحصول على الخدمات الأساسية المتوافرة في القرى الأخرى، مشيرين إلى أن توفير الصرف الصحي والغاز الطبيعي وماكينة صراف آلي من شأنه تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء اليومية عن آلاف المواطنين.