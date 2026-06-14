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15 ألف جنيه زيادة بأسعار شيري تيجو 8 المجمعة بمصر بعد طرح موديل 2027

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طرحت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، موديل 2027 من السيارة تيجو 4 برو كروس أوفر الجديدة رسميًا في السوق المحلي.

وتقدم النسخة الأحدث من شيري تيجو 4 برو بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، بزيادة 10 آلاف جنيه مقارنة بأسعار الموديل السابق.

أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2027

تتوفر تيجو 4 برو موديل 2027 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 960.000 جنيه للفئة Comfort الأولى، و1000.000 جنيه للفئة Luxury، و1.065.000 جنيه للفئة Luxury Turbo.

محرك شيري تيجو 4 برو

تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأولى سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

تجهيزات شيري تيجو 4 Pro

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

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