شهدت محافظة جنوب سيناء تنظيم واحدة من أبرز الفعاليات الإقليمية لعشاق الدراجات النارية، مع انطلاق مسيرة “سيناء أمان 2026”، التي جمعت مشاركين من مصر وعدة دول عربية في تجربة تجمع بين الإثارة والترويج السياحي.

وجاءت الفعالية بتنظيم مشترك بين مجموعة Egypt Riders ونادي السيارات والرحلات المصري، خلال الفترة من 19 إلى 24 أبريل، وسط مشاركة لافتة بلغت 144 مشاركًا، بينهم 120 مصريًا و24 من جنسيات عربية مختلفة.

انطلاقة من نويبع ونفق الشهيد أحمد حمدي



بدأت فعاليات المسيرة بوصول المشاركين العرب إلى ميناء نويبع، قبل التوجه إلى شرم الشيخ، في الوقت الذي انطلقت فيه المجموعة المصرية من نفق الشهيد أحمد حمدي في موكب ضخم ضم عشرات الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي والملاكي، وصولًا إلى مدينة دهب حيث نقطة التجمع الرئيسية.

ومع اكتمال وصول جميع المشاركين، انطلقت المسيرة بشكلها الكامل في أجواء تنظيمية لافتة، عكست جاهزية البنية التحتية وقدرة الجهات المنظمة على إدارة حدث بهذا الحجم.

جولات سياحية بين دهب وطابا وسانت كاترين



تضمنت الفعاليات عددًا من الجولات المميزة، أبرزها المسار الساحلي من دهب إلى طابا مرورًا بنويبع، والذي أتاح للمشاركين الاستمتاع بمزيج فريد من المناظر الطبيعية بين البحر والجبال.

كما شملت المسيرة رحلة إلى سانت كاترين، حيث زار المشاركون دير سانت كاترين وتعرفوا على ما يضمه من مقتنيات تاريخية نادرة، من بينها الأيقونات والمخطوطات القديمة، إلى جانب كنيسة التجلي ذات القيمة الدينية الكبيرة.

تنظيم مشترك ودور بارز للفرق العربية



لعبت مجموعة Egypt Riders دورًا رئيسيًا في تنظيم المسارات وقيادة التحركات، بقيادة اللواء علي عامر، حيث تم التنسيق الميداني بكفاءة ساهمت في خروج الحدث بصورة منظمة.

كما شهدت الفعالية مشاركة قوية من كبرى مجموعات الدراجات النارية في مصر، إلى جانب حضور مميز لمجموعة Jordan Riders بقيادة فؤاد أبو حسين، والتي ساهمت بشكل فعال في تعزيز المشاركة العربية ودعم نجاح المسيرة.

تأمين كامل ودعم حكومي للحدث



حظيت المسيرة برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التي قدمت تسهيلات كبيرة للمشاركين العرب، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الدخول والخروج.

كما تم تأمين الفعالية بالكامل من قبل وزارة الداخلية والقوات المسلحة، مع تنظيم حركة المرور وتأمين خط السير، وتسهيل عبور نفق الشهيد أحمد حمدي، بما يعكس مستوى عالٍ من الجاهزية.

وفي ختام الفعالية، أعرب المشاركون عن إعجابهم الشديد بمستوى التنظيم وجودة الطرق، مؤكدين أن التجربة تجاوزت توقعاتهم، وأن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون وجهة أولى لسياحة المغامرات في المنطقة.

وتعكس “سيناء أمان 2026” توجه الدولة نحو دعم هذا النوع من السياحة، باعتباره أحد الأدوات الفعالة لجذب السائحين وتعزيز صورة مصر كوجهة آمنة ومتنوعة على خريطة السياحة العالمية.

