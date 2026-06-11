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اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يختتمون امتحانات نهاية العام 2026

كتب : أحمد الجندي

06:00 ص 11/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

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يختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بأداء امتحان مادة العلوم، وذلك في آخر أيام ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتُعقد الامتحانات داخل اللجان بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وغرف العمليات المركزية والفرعية؛ لضمان انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استمرار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات حتى انتهاء آخر يوم، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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الشهادة الإعدادية القاهرة امتحان العلوم

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