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اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهريّة يؤدون امتحان التوحيد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:30 ص 11/06/2026

لثانوية الأزهرية 2026

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يؤدي طلاب الأدبي بالثانوية الأزهريّة، اليوم ثالث أيام امتحانات الدور الأول، في مادة التوحيد، وسط إجراءات مشددة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، تشكيل غرفة عمليات دبرئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، لمتابعة جميع اللجان على مستوى الجمهورية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، للتأكد من تطبيق تعليمات الأزهر الشريف، والمتضمنة عدم اصطحاب الهاتف المحمول، وعدم دخول الطلاب اللجان بأي كتب، واصطحاب الطلاب الأدوات الخاصة بهم.

وقال مصدر، إن قطاع المعاهد الأزهرية، أصدر توجيهاته لرؤساء المناطق بضرورة التواجد داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية، لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين، والتأكد من مطابقة الأسئلة للمواصفات.

نظام امتحانات الثانوية الأزهرية

ونوه المصدر، إلى أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على نظام وأسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025، قائلًا:" لا يوجد داع لتعديل نظام وشكل أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية، إذ تعقد الامتحانات سنويا بالنظام المعتاد وهو "بوكليت"، والذي تم تطبيقه في عام 2017.

وأشار المصدر، إلى أن الأزهر يحرص دوما على عدم تغيير نظام الامتحانات الخاص بالمعاهد لعدم تشتيت الطلاب، وخاصة أنه لا توجد أي أسباب لذلك، لافتا إلى أنه يتم إصدار نماذج من امتحانات بوكليت تجريبية للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

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