إعلان

تعرف على أنواع وموديلات سيارات "بيجو" المعروضه بمزاد المخابرات المقبل

كتب : رأفت العربي

02:16 م 26/04/2026 تعديل في 02:24 م
    جانب من السيارات المطروحة بالمزاد
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المشرف على مزاد مهمل ومصادر الجمارك والمصالح الحكومية، جلسة مزاد يوم 3 مايو المقبل لبيع عدد من "لوطات" السيارات التابعة لجهاز المخابرات العامة.

تقام جلسة البيع بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على عملية البيع، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي مدينة نصر الرياضي، الصالة المغطاة أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر.

سيارات بيجو في مزاد المخابرات المقبل

ويتاح للبيع بالمزاد المقبل عدد 126 سيارة مختلفة الأنواع والطرازات والاستخدمات، ومن بينها 23 سيارة بيجو ملاكي (301-308-407-508)، موديلات من 2006 وحتى 2021.

وأعلنت لجنة الإشراف على المزاد عن بدء معاينة اللوطات للراغبين في الاشتراك بالمزاد من يوم السبت الموافق 18 أبريل وحتى 2 مايو، وذلك بمقر المخابرات العامة بكوبري القبة بجوار مدرسة النقراشي الثانوية.

وتستمر المعاينة حتى يوم انعقاد المزاد، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية (9 صباحًا إلى 2 ظهرًا) بم في ذلك العطلات الرسمية والأسبوعية.

ما شروط الاشتراك بمزاد سيارات المخابرات العامة؟

تشترط الهيئة المشرفة على الراغبين في المعاينة والاشتراك بالمزايدة وحضور الجلسة، شراء كراسة الشروط والمواصفات من المخابرات العامة الكائن في كوبري القبة نادى الوفاء والأمل بجوار مدرسة النقراشي الثانوية.

كما يشترط للاشتراك بالمزاد، سداد مبلغ التأمين وقيمته 50.000 جنيه، وذلك بخزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزاره المالية برج 2 ش امتداد شارع رمسيس أمام نادى السكة مدينه نصر.

شروط يجب توافرها بالمشاركين في المزاد:

ويتوجب على المشاركين بصفة هيئات أو شركات، بحسب الهيئة، تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للجنة المشرفة على المزاد، أما المشاركين بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

ويلتزم من يرسو عليه أحد العطاءات أن يسدد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم، على أن يتم تسديد الـ70% المتبقية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار السيارات

موسيقى

زووم

حوادث وقضايا

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

