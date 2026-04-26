نيسان تحتفل بتصدر السوق المصري بمبيعات ناهزت 32 ألف سيارة جديدة

كتب : محمد جمال

04:03 م 26/04/2026 تعديل في 04:11 م
    نيسان مصر تحصد سلسلة إنجازات غير مسبوقة
احتفلت شركة Nissan مصر باختتام السنة المالية 2025 خلال احتفالية أقيمت بدار الأوبرا المصرية، بحضور موظفي الشركة وممثلي شبكة الموزعين المعتمدين والموردين ووكالات الشراكة.

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن سلسلة من الإنجازات التي عززت مكانة نيسان كواحدة من أبرز شركات السيارات في مصر، سواء على مستوى المبيعات أو التصنيع أو بيئة العمل.

نيسان صني تسجل أعلى مبيعات داخل السوق المصري

وأعلنت نيسان عن تصدرها سوق سيارات الركوب في مصر للعام الثالث على التوالي، بعدما سجلت حصة سوقية بلغت 18.6% منذ بداية 2025، إلى جانب تحقيق أعلى حصة سوقية في تاريخها بنسبة 15.6%، مع مبيعات قاربت 32 ألف سيارة خلال العام المالي 2025.

وكشفت الشركة أيضًا عن تسجيل موديل "نيسان صني" أعلى مبيعات في تاريخه داخل السوق المصري، ليواصل مكانته كأحد أهم الطرازات الأكثر انتشارًا واعتمادًا لدى العملاء.

أعلى إنتاج في تاريخ مصنع نيسان مصر

على مستوى التصنيع، حقق مصنع نيسان مصر – المملوك بالكامل للشركة – أعلى معدل إنتاج منذ تأسيسه، بعدما نجح في تجميع أكثر من 28 ألف سيارة خلال العام، رغم تشغيله بنظام الفترتين فقط.

ويعكس هذا الأداء، بحسب بيان، قدرة المصنع على تلبية الطلب المتزايد داخل السوق المحلي، ويؤكد استمرار نيسان في دعم الصناعة المحلية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

شهادة عالمية لأول مرة في تاريخ نيسان مصر

ولم تتوقف إنجازات نيسان مصر عند حدود المبيعات والإنتاج فقط، بل امتدت أيضًا إلى بيئة العمل، حيث حصلت الشركة لأول مرة في تاريخها على شهادة Top Employer، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير بيئة عمل احترافية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، إن عام 2025 كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، بعدما حققت الشركة نتائج غير مسبوقة وإنجازات تُسجل للمرة الأولى في تاريخ نيسان مصر ومصنعها الإنتاجي، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة التعاون الكامل بين فرق العمل وشركاء النجاح.

ومن جانبه، أكد المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، أن ما تحقق داخل المصنع هذا العام يعكس قوة منظومة التصنيع وكفاءة فرق العمل، إلى جانب الالتزام المستمر بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تمثل خطوة جديدة نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز مكانة مصر في قطاع السيارات إقليميًا.

ومع ختام السنة المالية، تؤكد نيسان مصر استمرارها في دعم السوق المحلي من خلال تقديم أحدث الابتكارات وتطوير تجربة العملاء، مع الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز العلامات الموثوقة في قطاع السيارات داخل مصر.

