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يستعد سوق السيارات المصري لاستقبال سيارة جديدة سباعية المقاعد، هي ميتسوبيشي "ديستينتيور" (Destinator)، التي من المقرر الكشف عنها رسميًا لأول مرة في مصر يوم 15 يونيو الجاري.

وتشير التوقعات إلى أن شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي في مصر، ستطرح السيارة الجديدة بأسعار تنافسية تستهدف الباحثين عن السيارات العائلية الكبيرة متعددة الاستخدامات.

وتتوفر ميتسوبيشي ديستينتيور حاليًا في عدد من أسواق الشرق الأوسط ودول الخليج، بمتوسط سعر يبلغ نحو 19 ألف دولار أمريكي، ما يعادل قرابة 990 ألف جنيه مصري، وفقًا لأسعار الصرف الحالية.

في التقرير الآتي رصد لأبرز 5 سيارات اقتصادية "SUV وMPV" سباعية المقاعد متاحة حاليًا بمصر:

جيتور X70

تعتمد جيتور X70 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT Wet من 6 سرعات.

تأتي X70 بحزمة متكاملة من تجهيزات وأنظمة السلامة، تشمل أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP من بوش، إلى جانب نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

كما زودت السيارة بمصابيح أمامية LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساس للأمطار، فضلًا عن الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية لتعزيز مستويات الأمان.

وتتوفر النسخة المستوردة من جيتور X70 بفئتين؛ الأولى Comfort بسعر 1.095.000 جنيه، والثانية Luxury بسعر 1.240.000 جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر

تعد ميتسوبيشي إكسباندر، التي تقدمها شركة دايموند موتورز ، أرخص سيارة يابانية جديدة بسبعة مقاعد متاحة حاليًا بمصر.

وتصنف إكسباندر MPV ضمن أكثر السيارات العائلية الاقتصادية انتشارًا، إذ تجمع بين التصميم العملي والمساحات الداخلية الواسعة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز الخيارات اليابانية في فئة السيارات سباعية المقاعد.

تعتمد إكسباندر موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 105 حصان وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، لتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

تبدأ أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2026 من 1.300.000 جنيه للفئة Midline، و1.390.000 جنيه للفئة Highline، و1.475.000 جنيه للفئة Premium Line الأعلى تجهيزًا.

شيفروليه كابتيفا

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، النسخة الأحدث من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كابتيفا موديل 2026 سباعية المقاعد، بسعر رسمي يبدأ من نحو 1.200.000 جنيه.

تعتمد كابتيفا على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، يولد قوة 148 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 255 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

شيري تيجو 8

تعتمد شيري تيجو 8 على محرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 210 نيوتن متر، يتوفر بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض DCT من 6 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كم/س.

وتبدأ أسعار تيجو 8 موديل 2026 من 1.120.000 جنيه للفئة المزودة بسبعة مقاعد.

إم جي G50 Plus

أطلقت المنصور للسيارات سيارة MG G50 Plus الـMPV موديل 2026 سباعية المقاعد في مصر، بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 170 حصانًا وعزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض W-DCT من 7 سرعات مع نظام دفع أمامي.

وتتوفر السيارة بفئة Luxury بسعر رسمي يبلغ 1.229.990 جنيه.

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