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قبل أيام، أعلنت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية للسيارات الفاخرة في مصر، عن قائمة أسعار موديلات 2027 لعدد من طرازاتها المتوفرة في السوق المحلي.

وجاءت إكسيد ES في مقدمة السيارات التي انضمت إلى قائمة سيارات 2027، ذلك كونها السيارة السيدان العائلية الوحيدة بين تشكيلة العلامة الصينية المقدمة من الوكيل المحلي في السوق المصري

أسعار إكسيد ES الجديدة في مصر

تتوفر إكسيد ES سيدان موديل 2027 بفئتين من التجهيزات وتبدأ أسعارها الرسمية من 1.990.000 جنيه للفئة Comfort، و2.440.000 للفئة Flagship الأعلى تجهيزًا.

كم يبلغ طول نسخة إكسيد ES المتوفرة في مصر؟

تأتي إكسيد ES الجديدة بطول 4945 مم وعرض 1978 مم وارتفاع 1480 مموقاعدة عجلات تمتد إلى 3000 مم، ما يمنح السائق ثباتًا ومساحة داخلية كبيرة.

منظومة الحركة في إكسيد ES

تعتمد السيارة على منظومة دفع REEV بسعة 1.5 لتر بقوة إجمالية قدرها 345 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 634 نيوتن.متر، معززة بمدى طويل يضمن رحلة قيادة مريحة وموثوقة دون الحاجة إلى شحن متكرر.

واستنادًا إلى تقنية REEV المتقدمة فإن مدى القيادة الشامل للسيارة إكسيد ES HG[]D]M يصل إلى 1.450 كيلومتر لموديل ES Comfort، و1.270 كيلومتر لموديل ES Flagship.

ويمكن شحن البطارية بواسطة شاحن سريع من 20% إلى 80% خلال 17.5 دقيقة، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 4.6 ثانية.

وسائل الأمان والراحة في إكسيد ES

تمتلك سيارة إكسيد السيدان شاشات كبيرة للمعلومات والترفيه مع مساحات واسعة بفضل قاعدة العجلات الكبيرة، بالإضافة إلى كاميرات محيطية (540 درجة) وأنظمة ثبات إلكتروني متطورة.

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