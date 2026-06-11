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تستهدف شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، إنتاج 10 آلاف وحدة من سيارتها ماجنيت كروس أوفر الخدمية ما تحت المدمجة سنويًا، وذلك بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر.

وأقيم قبل أيام، مؤتمرًا صحفيًا داخل مصنع نيسان مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وقيادات نيسان في مصر والعالم، للاحتفال بأول سيارة يتم إنتاجها في مصر وأفريقيا من السيارة نيسان "ماجنيت " (Magnite).

ويعد الإعلان عن انضمام نيسان ماجنيت إلى قائمة التصنيع المحلي، خطوة جديدة في مساعي الدولة المصرية وتوجهاتها لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي داخل السوق المصري وتوسيع قاعدة التصنيع.

2.3 مليار جنيه لإنتاج نيسان ماجنيت

ضخت الشركة اليابانية في السوق المصري نحو 45 مليون دولار (مليارين و340 مليون جنيه مصري) تقريبًا لتحديث خطوط تجميع سيارات الركوب تمهيدًا لبدء الإنتاج المحلي للطراز، وذلك وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.

الاستثمارات التي ضختها الشركة في قطاع صناعة وتجميع السيارات في مصر، جاءت في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين شركة نيسان والحكومة المصرية في 4 ديسمبر 2024.

مكون محلي يتجاوز 55%

وتصل نسبة المكون المحلي في السيارة المصنعة داخل مصر إلى أكثر من 55%، بما يعكس تطور منظومة الصناعة المحلية ودعم سلاسل الإمداد داخل قطاع السيارات، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.

رئيس نيسان أفريقيا: خطة للوصول إلى 50 ألف سيارة لمختلف طرازاتنا بمصر

قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر وأفريقيا، إن الشركة استثمرت أكثر من 276 مليون دولار (14 مليار 835 مليون جنيه مصري) تقريبًا في مصنعها الممتد على مساحة 104 آلاف متر مربع.

وأضاف عبد الصمد أن نيسان مصر نجحت في إنتاج ما يربو إلى 30 ألف سيارة خلال العام الماضي، مع خطط للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا.

ولفت إلى أن نسبة المكون المحلي ارتفعت من 51% إلى أكثر من 55%، مع تصدير ما يزيد على 25 ألف سيارة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركة توفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة و5 آلاف فرصة غير مباشرة.

وبعد تدشين خط إنتاج نيسان ماجنيت يصبح عدد الطرازات التي تحمل شعار "صنع في مصر" ثلاث سيارات هي نيسان صني سيدانالصغيرة التي تعد السيارة الأكثر مبيعًا في السوق المصري، ونيسان سنترا سيدان العائلية متوسطة الحجم.

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