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محافظ سوهاج يوجه بالتحقيق العاجل في واقعة إتلاف أثاث مدرسة روافع القصير

كتب : عمار عبدالواحد

12:27 ص 12/06/2026

محافظ سوهاج اللواء طارق راشد

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أحال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، واقعة قيام عدد من طلاب مدرسة روافع القصير الإعدادية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، بتكسير وإتلاف بعض محتويات المدرسة، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، إلى التحقيق العاجل.

وجاء القرار عقب تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الواقعة داخل المدرسة.

تشكيل لجنة لحصر التلفيات

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فورية لمعاينة المدرسة على الطبيعة، وحصر كافة التلفيات التي لحقت بالأثاث والمرافق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين في الواقعة.

تطبيق عقوبات رادعة

وشدد محافظ سوهاج على تطبيق العقوبات الرادعة وفقًا للقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 الخاص بلائحة التحفيز والانضباط التربوي، مع إحالة المتورطين للتحقيق أمام لجنة الحماية المدرسية، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

تقييم إداري ومحاسبة المقصرين

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بإعداد تقرير تفصيلي عن أداء إدارة المدرسة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المقصرين، خاصة في ظل وجود قصور في الإشراف وعدم الإبلاغ الفوري عن الواقعة.

تأكيد على الانضباط داخل المدارس

وأكد محافظ سوهاج أنه لا تهاون مع أي تجاوز داخل المدارس أو أي سلوك يسيء للمنظومة التعليمية، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية وسلامة المنشآت.

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