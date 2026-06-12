أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الأوقية وصل إلى نحو 4040 دولار وعاد للارتفاع مرة أخرى، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنحو 200 دولار اليوم الخميس.

وأضاف "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث فى مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذا الارتفاع جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب إيقاف الضربات على إيران وقرب توقيع اتفاق نهائي لوقف الحرب.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن إيقاف الحرب الأمريكية الإيرانية سيكون له تأثير إيجابي على سوق الذهب، إلى جانب بيان الفيدرالي الأمريكي والتضخم وعوامل أخرى كثيرة.

وتابع: "الذهب خسر الـ1000 دولار اللي كسبهم من أول 2026، وقدامنا 6 شهور عقبال ما 2026 تخلص، ومحدش عارف إيه اللي ممكن يحصل في الأسعار".

وشدد المهندس هاني ميلاد، على أن شراء الذهب مناسب لمن يبحث عن استثمار طويل الأجل، محذرًا من المضاربة قصيرة المدى.

وأكد رئيس الشعبة، أن الذهب قد يعاود الارتفاع مجددًا خلال الستة أشهر المقبلة، مستعيدًا ما فقده من مكاسب.