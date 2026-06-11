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احتلت تويوتا اليابانية المركز التاسع في قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب "الملاكي" بمصر خلال شهر مايو الماضي، وذلك بعد أن سجلت 732 سيارة في الإدارات ووحدات المرور المختلفة بأنحاء الجمهورية.

وقفزت تويوتا خمسة مراكز في قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصا بالسوق المصري على أساس شهري، إذ كانت تحتل في شهر أبريل 2026 بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات المرتبة الـ14 بإجمالي 540 سيارة فقط.

وتسعى تويوتا بالتعاون مع وكيلها الحصري شركة تويوتا إيجيبت، إلى تعزيز حضورها المحلي واستعادة موقعها بين العلامات الأكثر مبيعًا، وذلك عبر التوسع في شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة، إلى جانب طرح المزيد من الطرازات الجديدة لجذب شرائح مختلفة من المستهلكين.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على مواصفات وأسعار سيارات تويوتا "الملاكي" المتوفرة في مصر:

تويوتا كورولا

تبدأ أسعار كورولا من مليون و300 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و400 ألف جنيه والفئة الثالثة مليون و500 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة تباع بسعر رسمي مليون و600 ألف جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا 2025 سعرها في يونيو مليون و650 ألف جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا 2024 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

تويوتا RAV4

تتوفر RAV4 بفئة واحدة Full Option بسعر رسمي 6,550,000 جنيه.

تقدم راف 4 بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 203 أحصنة عند 6.600 لفة بالدقيقة، وعزم دوران 243 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وتأتي بنظام الدفع الكلي للعجلات، وبنظام تعليق أمامي Macpherson ونظام تعليق خلفي Double Wishbone، ونظام توجيه كهربائي.

تويوتا فورتشنر

تقدم تويوتا فورتشنر بسعر يبدأ من 3.400.000 جنيه للنسخة القياسية، و الفئة الثانية 3.700.000 والنسخة الأعلى تجهيزًا بـ3.900.000 جنيه.

تويوتا فورتشنر تقدم في السوق المحلي بنوعين من المحركات الأول 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام 2X4 في حين الفئة الثانية 4X4.

المحرك الثاني والذي يتوفر بالفئة الأعلى تجهيزًا يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل، وتقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

تويوتا لاند كروزر برادو

تقدم تويوتا لاند كرورز بفئة واحدة سعرها الرسمي 8.700.000 جنيه.

تأتي تويوتا لاندكروزر برادو بطول 4.95 متر من ضمنه 2.79 متر لقاعدة العجلات بينما يبلغ عرضها 1.88 متر وارتفاعها الكلي 1.17 مترًا.

تعتمد برادو في فئتها المتاحة محليًا على محرك V6 سعة 3.956 سي سي بقوة 270 حصان وعزم 381 نيوتن.متر عند 4400 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تويوتا أوربان كروزر

تقدم تويوتا أوربان كروزر الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و430 ألف جنيه، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

تويوتا BZ4X الكهربائية

تعد السيارة تويوتا BZ4X أول طراز كهربائي يقدم رسميًا من قبل الشركة اليابانية لعملاء السوق المحلي.

تتوفر تويوتا BZ4X الجديدة بفئتين من التجهيزات وأسعارها تبدأ من 2.200.000 للنسخة الدفع الأمامي، و2.380.000 جنيه لنسخة الدفع الكلي للعجلات. مع بطارية يابانية سعة 73 كيلووات/ساعة.

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