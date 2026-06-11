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في يونيو.. كاديلاك أوبتيك أرخص سيارة للعلامة الأمريكية الفاخرة في مصر

كتب : أيمن صبري

05:06 م 11/06/2026 تعديل في 05:07 م
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  • عرض 8 صورة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كاديلاك أوبتيك الجديدة

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تقدم مجموعة المنصور للسيارات بالتعاون مع جنرال موتورز، السيارة كاديلاك أوبتيك الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الفاخرة لعملاء السوق المصري خلال شهر يونيو الجاري بفئة واحدة من التجهيزات.

أسعار كاديلاك أوبتيك الرسمية في مصر

وتعد كاديلاك أوبتيك أرخص سيارة مقدمة من العلامة الأمريكية بعد عودتها إلى السوق المصري في مايو الماضي، إذ يبلغ سعرها الرسمي 4 ملايين و150 ألف جنيه.

محرك كاديلاك أوبتيك

تعتمد كاديلاك أوبتيك على منظومة كهربائية بالكامل تضم محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، وتولد السيارة قوة تصل إلى 300 حصان تقريبًا مع عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر.

تتسارع أوبتيك من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من 6 ثوانٍ، كما توفر البطارية مدى قيادة يتجاوز 480 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

أبعاد كاديلاك أوبتيك

جاءت كاديلاك أوبتيك الجديدة بطول يبلغ 4820 مم، وعرض 2126 مم شامل المرايات، وارتفاع 1644 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2954 مم.

وسائل أمان كاديلاك أوبتيك

حصلت كاديلاك أوبتيك على مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، حيث زودت السيارة بنظام فرامل طوارئ أوتوماتيكية، ومثبت سرعة ذكي، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، بالإضافة إلى كاميرات رؤية محيطية 360 درجة وحساسات أمامية وخلفية، إلى جانب أنظمة متطورة للتحكم والثبات أثناء القيادة.

تجهيزات كاديلاك أوبتيك الداخلية

تقدم أوبتيك تجربة فاخرة داخل المقصورة بفضل الشاشة البانورامية الضخمة الممتدة بعرض التابلوه، إلى جانب نظام معلومات وترفيه حديث يدعم التطبيقات والخدمات الذكية.

كما حصلت السيارة على مقاعد كهربائية بذاكرة، وسقف بانوراما، وإضاءة داخلية محيطية، وشاحن لاسلكي للهاتف، وتكييف أوتوماتيك متعدد المناطق.

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