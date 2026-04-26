برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق أيقونتها RAV-4 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan وهيونداي Tucson وفورد Kuga.

أبعاد تويوتا RAV-4

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها RAV-4 الجديدة تأتي بطول 4,60 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2,69 متر. وتمتاز السيارة بخطوط تصميمية جديدة وأصبحت أكثر حدة واكتسبت شخصية مميزة، وتنظر إلى العالم بعيون أكثر وضوحًا.

وعلى الرغم من إجراء شركة تويوتا تحسينات على مقصورة السيارة، إلا أن كل التجهيزات تبدو كما هي، وتوجد بعض المفاتيح الجديدة ذات التصميم حاد الزوايا وشاشة فوق الكونسول الأوسط، الذي أصبح أنحف بعض الشيء.

ولا يتم ملاحظة التغيير الجذري مع تغيير جيل السيارة إلا عند تشغيل المحرك وإضاءة الشاشات؛ حيث تبدو شاشة Head-up المحسنة برسومات جرافيك أكبر حجمًا، كما قامت شركة تويوتا بتجديد بنية البرمجيات وخاصة على الشاشة اللمسية، والتي توفر سرعة معالجة أكبر بمقدار أربعة أضعاف ومساحة تخزين أكبر بمقدار ثمانية أضعاف.

وتعد تويوتا عملائها بالمزيد من التطبيقات وخيارات التخصيص، بحيث يمكن عرض خرائط جوجل في العدادات الرقمية، والأهم من ذلك أن النظام أصبح قابلا للتحديث ويواكب التطورات بدلا من أن يتقادم، كما يمكن إضافة تطبيقات سبوتيفاي أو خدمات البث الأخرى بمنتهى السهولة.

ولا تكتفي الشركة اليابانية بتلبية رغبات عشاق التجهيزات الرقمية فقط، بل تثبت براعتها أيضا في الابتكار والعملانية؛ حيث تنتشر مساحات التخزين الذكية في كل مكان حتى الجيوب الصغيرة المخفية خلف مقابض الأبواب، بالإضافة إلى وجود وحدتي شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وكونسول أوسط متعدد الاستخدامات، ويمكن فتح الغطاء من الجانبين أو إزالته بالكامل، كما يمكن قلبه واستخدامه كطاولة، وقد أبدعت شركة تويوتا في تصميم الحلول الذكية والبسيطة.

أنظمة دفع تويوتا RAV-4

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تحافظ السيارة RAV-4 الجديدة على التوليفة الهجينة، التي تجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي. وقامت تويوتا بتحسين المكونات الفردية حول المحرك رباعي الأسطوانات سعة 5ر2 لتر وبقوة 105 كيلووات/143 حصان، ولا تزال السيارة الهجينة التقليدية متوفرة بنظام الدفع الأمامي بقوة 136 كيلووات/185 حصان أو نظام الدفع الرباعي بقوة 142 كيلووات/194 حصان، ويمكنها قطع عدة مئات من الأمتار اعتماد الطاقة الكهربائية فقط.

استهلاك الوقود

وتمتاز السيارة الهجينة بالتوفير في استهلاك الوقود بنسبة 10%، حيث تنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يبلغ 4,9 لتر/100 كلم، مما يجعلها سيارة اقتصادية للغاية.

شحن تويوتا RAV-4 الهجينة القابلة للشحن

وفي النسخة الهجينة القابلة للشحن Plug-in، والتي تعمل فيها المحركات الكهربائية الأقوى على تعزيز قوة منظومة الدفع إلى 200 كيلووات/272 حصان أو 227 كيلووات/309 حصان، قامت تويوتا بتركيب بطارية أكبر بنسبة 30%؛ حيث تعمل البطارية سعة 22,7 كيلووات ساعة على توفير مدى قيادة يصل إلى 137 كلم في الدورة القياسية.

وللاستفادة القصوى من مدى القيادة تمتاز بعض الموديلات بوظيفة الشحن السريع بواسطة التيار المستمر بقدرة 50 كيلووات، إلى جانب إمكانية الشحن بالتيار المتردد بقدرة 11 كيلووات.

ولم تظهر أية تغييرات على شخصية السيارة RAV-4 ولا خصائص أداء السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات؛ حيث تمتاز بأنها مناسبة للعائلات ومريحة للغاية ويمكن كبحها بفعالية كبيرة وتتمتع بنظام توجيه دقيق وسهل. وتنطلق السيارة من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 5,8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كلم/س.

ومقارنة بالموديل السابق فإن السيارة RAV-4 الجديدة تبدو أكثر اتزانًا وسلاسة وتترك انطباعًا بالثقة التامة عند السير على الطرق غير الممهدة.

وقد أتقنت الشركة اليابانية ناقل الحركة السلس CVT، الذي كان موضع انتقادات كثيرة في الموديل الماضي، وتم تطويره بشكل جيد.

وعند قيادة السيارة بهدوء لن يظهر صخب الارتفاع المفاجئ في دورات المحرك أو ما يعرف باسم "تأثير الرباط المطاطي"، ولكن سيتم الاستمتاع بقيادة سلسلة وهادئة تندمج بانسيابية مع حركة المرور.

اقرأ أيضًا:

"سباق الكهرباء يشتعل".. مقارنة بين أرخص سيارتين بالسوق المصري

هروبًا من غلاء الزيرو.. 5 سيارات أوروبية مستعملة تبدأ من 380 ألف جنيه

فيات تطلق إصدار رياضي جديد من سيارتها Topolino متناهية الصغر