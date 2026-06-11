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تصدرت شركة "شيري" الصينية قائمة العلامات التجارية الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات الجديدة بالإدارات ووحدات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو 2026.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، بلغ إجمالي عدد سيارات شيري التي تم ترخيصها خلال الشهر الماضي 1.525 سيارة بمختلف الفئات والسعات اللترية، لتحتل المركز الأول بين العلامات الصينية بالسوق المصري.

أريزو 5 تتصدر عائلة شيري في مصر

وجاءت السيارة شيري أريزو 5 في صدارة طرازات العلامة الصينية الأكثر ترخيصًا، بعدما سجلت وحدها 387 سيارة، لتؤكد استمرار شعبيتها بين الباحثين عن سيارة سيدان اقتصادية بسعر مناسب.

ويعكس تصدر شيري لقائمة التراخيص الجديدة، استمرار الطلب على السيارات الصينية محليًا، خاصة مع تنوع الطرازات المطروحة وتقديمها مستويات مقبولة من التجهيزات بأسعار تنافسية مقارنة بالعديد من العلامات الأخرى.

مواصفات شيري أريزو 5 المجمعة في مصر

وتعد أريزو 5 سيدان العائلية المدمجة أرخص سيارة تقدمها شيري في السوق المصري حاليًا، وتتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 114 حصانًا وعزم دوران 141 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كيلومتر وفق البيانات المعلنة.

وتقدم السيارة بمجموعة من تجهيزات الأمان تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وأنظمة مساعدة للسائق.

كما تمتلك أريزو 5 عدد من الكماليات والتجهيزات الترفيهية، من بينها شاشة لمس للوسائط المتعددة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء إلكتروني في بعض الفئات.

أسعار شيري أريزو 5 في مصر

وتبدأ أسعار شيري أريزو 5 الشكل القديم في مصر بأسعار تبدأ من 635.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، و705.000 جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي 735.000 جنيه.

أما شيري أريزو 5 الشكل الجديد فتتوفر بأسعار تبدأ من 720.000 جنيه لنسخة المانيوال، و765.000 جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، و805.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

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