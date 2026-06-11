أثار ظهور شخصيات "لابوبو" التابعة للعلامة الصينية بوب مارت خلال حفل افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك، جدلا واسعا بين عشاق كرة القدم على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصوفوه بـ"التمرير المقصود" لفكرة الدمى المتهمة بترويع الأطفال بسبب منظرها.

وظهرت مجسمات عملاقة للشخصية الشهيرة على أرض ملعب أزتيكا قبل انطلاق مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، وفقا لموقع merca.

اتهمات تلاحق لابوبو



وفي يناير الماضي، واجهت الشركة المنتجة لدمى "لابوبو" تحقيقات سرية تكشف اتهامات باستغلال عمال وتشغيل قاصرين وساعات عمل مفرطة تحت ضغط الطلب العالمي، وفقا لموقع euronews.

ولم تكن الفعالية مقتصرة على العروض الموسيقية التي قدمها نجوم عالميون مثل شاكيرا، وجيه بالفين، وبيرنا بوي، وغيرهم، لكنها شهدت أيضا حضورا دعائيا لافتا لشخصيات لابوبو ذات الأذنين المدببتين والابتسامة الماكرة، في ظهور أثار فضول ملايين المشاهدين حول العالم.

من لعبة مقتنيات إلى نجم في كأس العالم

ويعود نجاح "لابوبو" إلى استراتيجية بوب مارت التي حولت شخصية فنية بدأت كمجرد تصميم إبداعي إلى منتج ثقافي عالمي يعتمد على أسلوب "الصناديق الغامضة" (Blind Box)، ما جعل تجربة الشراء قائمة على عنصر المفاجأة.

الشخصية التي ابتكرها الرسام كاسينج لونج عام 2015، تحولت لاحقا إلى ظاهرة عالمية بعد استحواذ بوب مارت على حقوق إنتاجها عام 2019، لتبدأ موجة انتشار واسعة مدفوعة بالسوشيال ميديا وسوق إعادة البيع الذي رفع أسعار بعض الإصدارات إلى مستويات قياسية.

"تأثير ليسا" الذي نقل لابوبو إلى العالمية

الانتشار العالمي الحقيقي للدمية جاء بعد ظهور عضو فرقة BLACKPINK ليسا وهي تحمل إكسسوار "لابوبو" في 2024، وهو ما تحول إلى ترند عالمي على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، ودفع بالشخصية إلى خارج نطاق هواة الجمع لتصبح رمزا ثقافيا شائعا بين الشباب.

كأس العالم منصة تجارية للعلامات العالمية

استغلت بوب مارت والفيفا بطولة كأس العالم 2026 لإطلاق نسخة خاصة من "لابوبو" مستوحاة من البطولة، تتضمن شخصيات بزي كرة قدم وتصميمات مرتبطة بالكأس العالمية، فيما واجهت تلك الفكرة انتقادات واسعة من بعض جماهير كرة القدم.

بوب مارت.. إمبراطورية الألعاب الصينية

خلف هذه الظاهرة تقف شركة بوب مارت، التي تحولت خلال 15 عاما فقط إلى واحدة من أبرز شركات الملكية الفكرية في صناعة الترفيه، مع انتشار يتجاوز 30 دولة وأكثر من 550 متجرا حول العالم، بالإضافة إلى آلاف ماكينات البيع الذاتي.

وسجلت الشركة نموا ماليا لافتا خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بالطلب المتزايد على منتجاتها، خاصة خط "ذا مونسترز" الذي تتصدره شخصية لابوبو، والتي أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات داخل الشركة.

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