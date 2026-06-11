من هو جوليان كينيونيس صاحب أول أهداف كأس العالم 2026؟

تقام حاليا المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تجمع بين منتخب المكسيك، صاحب الأرض، ونظيره منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ونجح المنتخب المكسيكي في التقدم بهدفين دون رد، حيث افتتح جوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة حالة طرد بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب جنوب أفريقيا، سفيسيلو سيثول، في الدقيقة 49، عقب تدخله العنيف على أحد لاعبي المنتخب المكسيكي.

وبهذا الطرد، أصبح سيثول أول لاعب يتعرض للطرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم منذ نسخة 1994 عندما حصل ماركو إتشيفيري لاعب منتخب بوليفيا على البطاقة الحمراء أمام منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية.

وتضم المجموعة الأولى في كأس العالم 2026 كلا من: منتخب المكسيك، وكوريا الجنوبية، وجمهورية التشيك، إلى جانب جنوب أفريقيا.