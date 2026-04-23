في ظل التغيرات المتسارعة داخل سوق السيارات المصري، شهدت السيارة شيري تيجو 7 المجمعة محليا موديل 2026 التي تنتمي لفئة الـ SUV موجة جديدة من الارتفاعات السعرية خلال فترة قصيرة بالسوق المصري.

وخلال أقل من شهرين تقريبًا، ارتفع سعر السيارة 3 مرات متتالية، في تطور لافت يعكس حالة عدم الاستقرار السعري داخل السوق، ونستعرض من خلال التقرير التالي رحلة زياداتها المتتالية:



أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 المجمعة محليا:



أداء المحرك



تعتمد تيجو 7 الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.



الأبعاد والمساحات



تأتي تيجو 7 الصينية بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر، وتقف السيارة على جنوط 17 بوصة.



منظومة الأمان والسلامة



تمتلك سيارة شيري أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتمتاز الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.



التجهيزات الداخلية والخارجية



تقدم السيارة بمصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.

رحلة أسعار شيري تيجو 7 الجديدة

ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 الـSUV المتوسطة محلية الصنع موديل 2026 لأول مرة في مطلع مارس بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 950 ألف جنيه للفئة كمفورت ذات ناقل الحركة المزدوج، والفئة لاكجري بمليون 20 آلف جنيه.



ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 مرة أخرى في مارس لتبدأ من 965 ألف جنيه للفئة الأولى مقابل 950 ألف جنيه، والفئة الثانية بات سعرها الجديد مليون و35 ألف جنيه بدلًا من مليون و20 ألف جنيه.



ثم في مطلع أبريل الجاري ارتفعت أسعار تيجو 7 موديل 2026 بالسوق المصري لـتأتي كالتالي، الفئة Comfort بسعر 1,000,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Luxury نحو 1,070,000 جنيه.